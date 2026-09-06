La construcción de la BLET y su parque industrial marcarán los próximos meses

El inicio de curso y el tramo final de 2026 estarán protagonizados por el inicio de la construcción de los edificios de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba. El macrocomplejo militar empezará a tomar forma en los terrenos de La Rinconada tras la adjudicación, por más de 340 millones de euros, de la edificación de la primera fase. Es uno de los pasos más importantes que se dan en todo el recorrido que acumula ya el proyecto del Ministerio de Defensa, pues supondrá ver, ya sí, materializado, cómo será la BLET.

En estos meses que dan inicio al curso 2026-2027 habrá una gran cantidad de obras relevantes, de mayor o menor calado, muchas de ellas que evidenciarán la cercanía con las urnas. Si se suman los proyectos de las administraciones públicas junto con los de la iniciativa privada, el listado está compuesto por una treintena de iniciativas. Serán más, claro está, las que estén en marcha, pero no todas de la misma relevancia.

En ese listado, la construcción de la BLET lidera la obra pública, mientras que el impulso al parque empresarial Gran Capitán protagoniza la iniciativa privada. La Rinconada es y será durante los próximos meses y años el epicentro de la actividad constructiva en la ciudad. Mientras Defensa se prepara para levantar la BLET, la junta de compensación de los terrenos que están justo al lado trabaja ya en dejarlos preparados para construir un enorme polígono industrial, empresarial y logístico que estará unido de forma literal y figurada al complejo militar. La urbanización de estos terrenos ya ha comenzado y se espera que en el último tramo del año se inicien otros trabajos imprescindibles tanto para el polígono como para la BLET, como es la conexión directa entre La Rinconada y la autovía A-4.

Obras en la Ronda Norte. / Manuel Murillo / AJ González

Si el análisis se hace por administraciones, el Estado está más que despachado con la BLET. Aun así, hay que nombrar algunas intervenciones importantes, como es la rehabilitación estructural del firme de la A-4 entre El Carpio y Córdoba capital, ahora en marcha y que no finalizará hasta agosto de 2027. Para finales de este año se espera, además, que esté terminada la obra de la nueva comisaría de la Policía Nacional -cuya construcción debería haber concluido en septiembre de 2025-.

Por su parte, la Junta de Andalucía tiene una gran cantidad de proyectos en marcha, aunque si hay uno que destaque por encima del resto ese es el de la primera fase de la ronda Norte. La construcción de esta ronda que en su primer tramo autonómico unirá la glorieta del Hipercor con la del centro comercial La Sierra se inició en octubre del año pasado -aunque los trabajos propiamente dichos no dieron comienzo hasta enero- y tiene un plazo de tres años. Entre octubre y noviembre de este año se empezará, además, a soterrar la rotonda María de Maeztu, lo que supondrá una alteración importante del tráfico para la que el Ayuntamiento de la ciudad ya ha planteado un baipás como alternativa.

También de parte de la Junta, para finales de este año debería entrar en carga la tercera fase del parque logístico de El Higuerón a la espera de poder activar la segunda (paralizada por el hallazgo de unos restos arqueológicos) y deben continuar, aunque con un plazo cercano de finalización, las obras de urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste. En materia patrimonial, la Junta continuará con la rehabilitación de los baños árabes de San Pedro para abrirlos al público, una obra que deberá finalizar a finales de este ejercicio o a principios del que viene. Además, se espera que para este año abra sus puertas el centro de interpretación de la Sinagoga.

Las obras de urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste. / Manuel Murillo/AJ González

El Ayuntamiento de la ciudad, por su parte, será el que tenga más obras activas, de mayor o menor calado. Una de las más relevantes será el inicio de la construcción del parque Poniente-Miralbaida y también deberían empezar los trabajos del de Chinales-Mirabueno, cerrando así el anillo verde. Esperada y programada para que comience en estos meses es la primera fase de la conexión de la A-4 con el polígono de Las Quemadas. Demandado es también el cerramiento de las fachadas de Preferencia y Fondo Sur de El Arcángel. En materia patrimonial hay varias intervenciones relevantes, como la restauración del convento de Regina, del número 9 de Ambrosio de Morales o la nueva puerta de entrada a Caballerizas -todas están en marcha y seguirán estándolo a finales de año-. A la espera, con la posibilidad de que empiecen antes de que finalice este 2026 también hay algunos proyectos, aunque será difícil que lo hagan. De parte del Ayuntamiento está pendiente, entre otras cosas, el inicio de la construcción de las 30 VPO en el Campo de la Verdad o la reforma de las avenidas de Ollerías y Gran Vía Parque.

Bellido y Torrico muestran el plano de las obras del parque de Miralbaida. / Manuel Murillo/AJ González

Por otro lado, la rehabilitación integral de los colegios provinciales del Parque Figueroa es la obra de mayor calado que la Diputación está ejecutando en la ciudad, mientras continúa con el impulso a la vivienda pública y la reforma de caminos y carreteras comarcales en la provincia.

El listado de obras que estarán en marcha en el inicio del curso se completan con los proyectos de otras instituciones y empresas privadas. Está previsto, por un lado, que en noviembre comiencen los primeros trabajos en Caballerizas para poner en marcha el Centro Internacional del Caballo por parte de Córdoba Ecuestre. Por su parte, el Cabildo seguirá con una de las obras más relevantes que ha hecho en la Mezquita-Catedral durante los últimos años, la restauración de la Macsura. En materia de vivienda se seguirá con la urbanización del futuro barrio Ciudad Jardín de Poniente 2 mientras que continuarán las numerosas obras para abrir nuevos hoteles, como el cinco estrellas de la calleja de las Flores.