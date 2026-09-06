Calendario escolar del curso 2026-27 en Andalucía: cuándo comienza el curso, vacaciones y festivos

El calendario escolar de Andalucía para el curso 2026-2027 establece distintas fechas de inicio de las clases en función de cada etapa educativa. El alumnado de Educación Infantil y Primaria y de Enseñanzas Deportivas se incorporará a las aulas este jueves, 10 de septiembre, después de que el pasado jueves, 3 de septiembre, haya comenzado el curso para los estudiantes del primer ciclo de Educación Infantil.

Comienzo de la ESO, FP y Bachillerato

Posteriormente, el 15 de septiembre, será el turno del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas. Estas fechas están recogidas en el calendario escolar publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, consultado por Europa Press, en el que se detallan las distintas fechas de incorporación del alumnado para este curso.

Familias con sus hijos en la puerta de un centro educativo público. Efe / Efe

Tras ello, el 21 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, con lo que quedará completado el calendario de inicio del curso académico en la comunidad.

Vacaciones de Navidad y Semana Santa

De acuerdo con la Junta de Andalucía, las vacaciones de Navidad se extenderán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos días inclusive. No obstante, el calendario contempla algunas diferencias en función de la provincia. En Cádiz y Sevilla, el jueves 7 y el viernes 8 de enero serán días festivos, por lo que el alumnado podrá prolongar el descanso hasta el domingo 10 de enero, al enlazar estos días con el fin de semana. Por su parte, Córdoba, Huelva y Jaén tendrán como día festivo el jueves 7 de enero.

Asimismo, las vacaciones de Semana Santa se extenderán del 20 al 28 de marzo de 2027, ambos días inclusive. El periodo comenzará el sábado previo al Domingo de Ramos y finalizará el Domingo de Resurrección.

Días festivos

Por otro lado, el calendario establece una serie de días festivos comunes a todas las provincias andaluzas. En 2026, serán festivos el lunes 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional de España, y el lunes 2 de noviembre, por la festividad de Todos los Santos, que se celebra el domingo 1 de noviembre y se traslada al lunes.

Alumnos de Educación Infantil. / LA OPINION

También serán festivos el lunes 7 de diciembre, en sustitución del Día de la Constitución Española, que tendrá lugar el domingo 6 de diciembre, y el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Ya en 2027, el lunes 1 de marzo será festivo con motivo del Día de Andalucía, cuya celebración oficial tendrá lugar el domingo 28 de febrero y se trasladará al lunes.

Los días no lectivos varían en función de la provincia. Por ejemplo, en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, el Día de la Comunidad Educativa se celebrará el viernes 26 de marzo de 2027, mientras que en Cádiz tendrá lugar el 30 de abril.

En cuanto a la finalización del curso 2026-2027, el alumnado andaluz de Educación Infantil y Primaria terminará las clases el martes 23 de junio de 2027, al igual que los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

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Además, cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, de acuerdo con la normativa vigente en Andalucía. Por este motivo, la Junta de Andalucía dispone de un buscador de calendarios escolares en su página web, que permite consultar de forma personalizada los días festivos y no lectivos correspondientes a cada localidad y centro educativo de la comunidad.