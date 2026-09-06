"Desde el bisabuelo hasta el niño": la 'huevá' llena la Velá de la Fuensanta pese a los 40,3 grados

Ni los 40,3 grados registrados este domingo en Córdoba hasta las 16.30 horas han podido con una de las citas más reconocibles de la Velá de la Fuensanta. Manuel García, presidente de la asociación vecinal San José Obrero, confirmaba pasadas las 14.30 que los 2.200 huevos preparados estaban ya prácticamente agotados apenas hora y media después de iniciar el reparto. Desde el mediodía, los alrededores del santuario han vuelto a ser punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes.

Detrás de esa cifra hay muchas horas de trabajo. García explica que la entidad lleva unos 20 años colaborando con la Velá en la huevá, la sardiná y el reparto de fruta. Este domingo, entre 20 y 25 socios han atendido una degustación calculada para unas 1.000 personas. Junto a los huevos se han servido 80 kilos de chorizo. La materia prima, señala García, se la facilitan a la asociación; los voluntarios ponen la mano de obra.

La tercera jornada de la Velá de la Fuensanta, en imágenes / A.J.González

La jornada ha empezado mucho antes de que llegaran los primeros platos. "Desde las nueve de la mañana" estaban preparando la huevá y el chorizo se cocinó durante la tarde del sábado. "Los huevos están saliendo muy bien y el trato, fenomenal", ha resumido Manuel García. La degustación es libre y quienes participan solo tienen que pagar la bebida. La respuesta se ha visto en una cola que algunos asistentes, según el presidente vecinal, están dispuestos a aguantar durante cerca de dos horas. "Viene gente todos los años, desde el bisabuelo hasta el niño", destaca.

Este año la asociación de vecinos ha introducido además un gesto para facilitar la participación: a personas que se desplazan en silla de ruedas y a quienes ya estaban sentadas en mesas se les ha acercado el plato, pero solo uno por mesa para que no pierdan su lugar, el resto de los acompañantes debían acercarse a la barra para recoger su comida. La asociación es también intergeneracional: sus socios tienen entre 18 y 90 años.

Una tradición que pasa de padres a hijos

Entre el público se mezclaban quienes siguen viviendo en la Fuensanta con quienes regresan al barrio cada septiembre. Es el caso de Francisco Álvarez. Aunque ya no reside allí, se ha criado en la Fuensanta y mantiene la costumbre de acudir cada año con su familia. Quiere que los niños visiten el santuario y conozcan una tradición que forma parte de su infancia. Después, la familia tenía intención de intentar ver también el paso de la Vuelta Ciclista.

También había visitantes de fuera. Lola Sánchez acudió con amigos que no son del barrio, entre ellos Pilar Cansado. José Antonio Puebla llegó con su pareja, Marisa Peña, que es egabrense, para disfrutar de una fiesta que ella conoce bien y que le encanta. Distintos perfiles unidos por una misma idea: la Velá sigue siendo punto de reencuentro cuando el verano empieza a despedirse.

Una niña pesca patitos en un puesto de la Velá. / AJ González

Ese carácter de despedida vuelve a tener este año una fecha muy próxima. El 10 de septiembre comienzan las clases en el colegio, de modo que para muchos niños y familias esta fiesta es una de las últimas celebraciones antes de recuperar horarios, mochilas y rutinas. Las atracciones infantiles de la avenida de la Fuensanta prolongan esa sensación de vacaciones.

El calor, sin embargo, está muy presente. Córdoba Aeropuerto ha marcado una máxima de 40,3 grados hasta las 16.30 y, pese a ello, la zona de actuaciones y las mesas están prácticamente llenas. Mientras se recogían estas impresiones en la cola de la huevá, actuaba la academia de baile de Jorge del Pino y después llegaría el turno de Flora e Hija. Entre el público, algunas personas se han animado con las sevillanas. Un asistente ha llamado, no obstante, la atención sobre la necesidad de mejorar el entoldado para hacer más llevaderas las altas temperaturas.

Estefanía Pérez y Elizabeth Moreno, en un puesto. / AJ González

Campanillas que viajan hasta Rusia

La huevá comparte protagonismo con otro símbolo de esta fiesta: las campanitas de cerámica. En uno de los puestos, Estefanía Pérez y Elizabeth Moreno afirman que han percibido más ambiente que el año pasado desde el primer día en la Velá. No necesariamente más ventas, precisaban, pero sí más personas pasando, mirando y deteniéndose ante el puesto.

"Yo me esperaba menos gente por el calor, pero qué va", comentaba Estefanía Pérez. Los niños continúan comprando campanitas y, aunque los diseños se han renovado, la clientela sigue buscando sobre todo lo de siempre. Las campanitas blancas tradicionales son las más vendidas. El público, explican las vendedoras, es muy familiar: abuelos, jóvenes y pequeños comparten una compra que se repite generación tras generación.

La tradición, además, viaja lejos de Córdoba. Este año han vendido una campanita que acabará en Rusia, destinada al suegro de un cliente, y este mismo domingo salió del puesto un botijo con destino a Alemania. Estefanía Pérez y Elizabeth Moreno valoran que esas piezas sigan teniendo hueco y recuerdan que todavía hay muchos bares que conservan botijos. Son pequeños objetos que, junto al santuario y las degustaciones populares, ayudan a explicar por qué la Velá mantiene una identidad propia.

La programación del domingo continúa esta tarde con la bendición de aguas del Pocito, prevista a las 18.45, y la eucaristía en el santuario a las 19.00, tras la que la imagen de la Virgen de la Fuensanta será trasladada a la Catedral de Córdoba acompañada por jóvenes de las cofradías cordobesas y de la delegación diocesana de la Juventud. A las 20.00 está anunciada la actuación del grupo de rumbas A mi manera y las atracciones infantiles permanecerán abiertas hasta las 2.00.

La Velá de la Fuensanta, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en torno al santuario, vuelve así a reunir devoción, convivencia y costumbres populares. Entre platos de huevo y chorizo, sevillanas y campanitas, este domingo ha dejado claro que ni el calor ni el final de las vacaciones escolares restan ganas de reencontrarse junto al Pocito.