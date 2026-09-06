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Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón

Han sido propuestos para sanción de acuerdo a la Ordenanza de Convivencia Municipal tras presuntamente haber subido a las columnas situadas frente al acceso al monumento

Jóvenes propuestos para sanción por subirse a las columnas frente a la Puerta del Perdón de la Mezquita de Córdoba.

Jóvenes propuestos para sanción por subirse a las columnas frente a la Puerta del Perdón de la Mezquita de Córdoba. / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Policía Local de Córdoba, en el marco de su dispositivo de vigilancia del centro histórico del municipio, ha identificado en cuestión de minutos a cuatro jóvenes como presuntos responsables de un acto vandálico en la Mezquita-Catedral. Concretamente, las labores de localización se han iniciado tras tener conocimiento, a través de los avisos de varios ciudadanos, de que estas personas habrían subido a los postes de mármol situados frente a la Puerta del Perdón del histórico monumento.

Los agentes han conseguido identificar a las cuatro personas, que han sido propuestas para sanción de acuerdo con la Ordenanza de Convivencia impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba. Concretamente, la citada norma incluye en su capítulo segundo una amplia variedad de conductas tipificadas como infracción a fin de proteger el uso racional del espacio público. Así, entre las mismas se incluye la “manipulación, alteración o deterioro de monumentos y edificios públicos, además de los basamentos, pedestales, columnas, cruces, azulejos conmemorativos y otros hitos identificativos que componen el patrimonio artístico-monumental de la ciudad”.

Jóvenes subidos a las columnas frente a la Puerta del Perdón.

Jóvenes subidos a las columnas frente a la Puerta del Perdón. / Córdoba

La propuesta para sanción será evaluada por los técnicos municipales a fin de comprobar el nivel de gravedad o la posible concurrencia de acciones vandálicas reiterativas por parte de las personas identificadas. De acuerdo a esa valoración, se impondrá la correspondiente sanción, que en los casos más graves puede ser de hasta 3.000 euros según lo recogido en la Ordenanza de Convivencia de Córdoba.

La delegación de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba ha desarrollado esta actuación en comunicación permanente con el Cabildo Catedral de Córdoba, como entidad gestora de la Mezquita Catedral. En este sentido, ambas instituciones se han congratulado por la efectividad del dispositivo de identificación y porque estas actitudes incívicas no queden impunes.

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El concejal delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha incidido en que “la Ordenanza de Convivencia dota a nuestros agentes de Policía Local de un marco normativo para la persecución de actitudes incívicas que son perjudiciales para Córdoba, para sus barrios y para nuestra reputación como ciudad patrimonial”. Con todo, el concejal ha subrayado que “la colaboración ciudadana ha sido clave para la localización e identificación de los cuatro individuos involucrados en este acto

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