La Virgen de la Fuensanta se dispone a vivir sus días grandes

El Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta se prepara para vivir sus días grandes con motivo de la festividad de la patrona de Córdoba. Los actos arrancaron este viernes con el tradicional pregón de la Velá de la Fuensanta, que este año ha corrido a cargo del actual párroco, Ignacio Sierra.

La programación religiosa continuará el domingo 6 de septiembre con la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de la Fuensanta, que tendrá lugar de 10.00 a 12.00 horas. Ya por la tarde, a las 19.15 horas, se celebrará la bendición del agua del pocito y, a continuación, tendrá lugar la eucaristía previa al traslado de Nuestra Señora de la Fuensanta a la Santa Iglesia Catedral que volverá a ir acompañada por representaciones de los grupos jóvenes de las cofradías y de la delegación diocesana de Juventud.

El cortejo, que contará con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Fuensanta, partirá de la parroquia de la Fuensanta a las 20.00 horas para continuar por plaza de la Fuensanta, avenida de la Fuensanta, Campo Madre de Dios, Agustín Moreno, Don Rodrigo, Lineros, plaza del Potro, Lucano, Cardenal González, Magistral González Francés, Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos y entrada en la Catedral.

El lunes 7 de septiembre, la Catedral de Córdoba acogerá la celebración de la misa a las 19.30 horas, presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández. Una vez concluida la eucaristía, la patrona regresará en procesión hasta su Santuario.

El día grande llegará el martes 8 de septiembre, solemnidad de Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada. Las puertas del Santuario se abrirán a las 7.30 horas, dando comienzo a una jornada en la que, como cada año, se espera la visita de miles de cordobeses que acudirán para rendir homenaje a la patrona de la ciudad. A las 10.30 horas, el obispo presidirá la Función Principal en el Santuario, una celebración que contará con la concelebración del Cabildo Catedral de Córdoba.

La actividad continuará esa misma tarde con el comienzo de la tradicional novena, que se prolongará hasta el 16 de septiembre. Los cultos comenzarán cada tarde a las 20.00 horas, con el rezo del santo Rosario y el ejercicio de la novena, para continuar a las 20.30 horas con la celebración de la santa misa.

De esta manera, la Fuensanta se prepara para unos días especialmente señalados en el calendario cordobés, en los que tradición, devoción y celebración volverán a congregar a numerosos fieles en torno a la patrona de Córdoba.