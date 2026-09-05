¿De dónde viene García, el apellido más común en Córdoba? Estas son las sorprendentes teorías sobre su origen y significado

Casi 29.000 cordobeses lo llevan como primer apellido. Otros tantos lo tienen como segundo. Y más de mil lo portan en las dos posiciones a la vez. García es el apellido más frecuente en Córdoba y también en el conjunto de España, y sin embargo muy poca gente sabe de dónde viene ni qué significa. La respuesta, cuando se encuentra, resulta bastante más interesante de lo que cabría esperar.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2025, publicados este mismo año, en la provincia de Córdoba hay 28.817 personas que llevan García como primer apellido y 29.468 que lo tienen como segundo. Un número que convierte este apellido en algo prácticamente omnipresente.

El remoto origen del apellido García

Pero el origen del apellido se pierde mucho antes de que existiera Córdoba tal y como la conocemos. García es un apellido patronímico, es decir, deriva de un nombre de pila: alguien se llamaba García, y sus hijos pasaron a ser "los García", igual que ocurrió con otros apellidos comunes de la península. El problema es que el nombre García, a su vez, tiene un origen que los filólogos e historiadores llevan décadas discutiendo sin ponerse del todo de acuerdo.

La teoría más aceptada lo vincula al mundo prerromano. Según el filólogo e historiador Alberto Montaner Frutos, García es un antropónimo antiquísimo, posiblemente de origen íbero-aquitano, cuya raíz estaría emparentada con el término vasco para designar al oso. El oso, en vasco, es hartz, y en su forma antigua habría dado lugar a una cadena de transformaciones fonéticas que terminaría en el nombre García. Una explicación que comparten también medievalistas de la talla de Ramón Menéndez Pidal y Antonio Tovar, lo que le da un respaldo académico considerable.

Vista aérea de la Mezquita-Catedral y su entorno. / A.R. SÁNCHEZ

No todo el mundo está de acuerdo, claro. El lingüista Alfonso Irigoyen defiende que el origen está en la palabra vasca gaztea, que significa joven, y que en parte del norte de Navarra siempre se pronunció como gartzea o gartzia. Una hipótesis que tiene su lógica geográfica pero que Montaner Frutos considera fonéticamente inviable. Hay una tercera vía, propuesta por el estudioso José Godoy Alcántara, que conecta García con gars en bretón y con garçon en francés, apuntando hacia una raíz indoeuropea que vendría a significar algo parecido a crecimiento o impulso hacia arriba.

La extensión del apellido García a lo largo de la historia

Lo que sí está claro es que durante la Edad Media el nombre García era extraordinariamente común en toda la península ibérica, lo que explica su expansión posterior como apellido. Era un nombre de pila que se daba con frecuencia, y al convertirse en apellido siguió la misma inercia. Se trata de un apellido con muchas variaciones.

En el caso de Andalucía, los García tienen una filiación bastante concreta: los estudiosos sitúan su origen en los García de Castilla, que llegaron al sur durante la Reconquista y establecieron casas nobiliarias en Sevilla y Granada.

Dos personas caminan ante la fachada del Ayuntamiento de Córdoba. / Córdoba

García también fue uno de los apellidos más frecuentes entre los conquistadores españoles que cruzaron el Atlántico, lo que explica su presencia extensa en Latinoamérica y, llamativamente, en Filipinas. En Francia también tiene cierta presencia, aunque más modesta.

Así que la próxima vez que alguien en Córdoba diga que se llama García, lo que lleva encima es algo bastante más antiguo que España, que Andalucía y que la propia Córdoba romana. Un nombre que quizás significó oso, o quizás joven, o quizás algo relacionado con crecer. Un nombre prerromano que ha sobrevivido a los siglos y hoy es el más común en Córdoba.