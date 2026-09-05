Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz pelearán en primarias por ser candidatos del PSOE en Córdoba

Como estaba previsto, Victoria Fernández hizo oficial este viernes su precandidatura a las primarias del PSOE para ser candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027: «Es un día para mí emocionante porque significa el sentido de todo mi recorrido político. Córdoba es el amor de mi vida y hoy le estoy pidiendo matrimonio, a ver qué pasa», dijo a los medios apostados en la puerta de la sede socialista. «Quiero que Córdoba deje de ser gris y recupere el color, la alegría y la singularidad: no somos una franquicia de otras ciudades», añadió.

La parlamentaria socialista Victoria Fernández, este viernes en la sede del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

La primera en presentar precandidatura

La parlamentaria andaluza ha sido la primera en presentar la precandidatura, recién abierto el plazo, pero se espera que los concejales José Antonio Romero y Ángel Ortiz -que también comunicó este viernes a sus compañeros su intención de batirse el cobre en las primarias- hagan lo propio el lunes, cuando expira el tiempo abierto por el PSOE para inscribirse.

Hasta entonces, tanto la subdelegada del Gobierno, Ana López, como la senadora Ángeles Luna podrían también registrar su precandidatura, ya que ninguna de ellas ha dicho que abandona la idea. «Maduraré la idea este fin de semana», dijo ayer López a este medio.

No obstante, es poco probable que sean más de tres candidatos los que terminen concurriendo a estos comicios internos, entre otros motivos por la dificultad matemática de que todos lograran los avales requeridos. Estos perfiles dan cuenta de los apoyos que tienen y que la precandidata tendrá que convertir en avales (debe conseguir un 15% del millar de afiliados del PSOE en la capital) para ser candidata a las primarias de pleno derecho.

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / PATRICIA CACHINERO

Montero sin pronunciarse

De momento, la secretaria del PSOE-A, María Jesús Montero, no ha apoyado públicamente a nadie. Tampoco se ha pronunciado en este tiempo la secretaria provincial, Rafi Crespín. Las agrupaciones están más o menos divididas, salvo las que mayoritariamente apoyarán a un candidato, como Sur (Ángel Ortiz), Alcolea y Encinarejo (José Antonio Romero).

La de Ciudad Jardín, que es la más potente en número de afiliados, tiene de momento dos candidatas en ciernes, López y Luna; mientras que Sureste o Centro dividen sus simpatías entre los tres precandidatos.

Rafi Crespín, secretaria provincial del PSOE, hace un selfie a la delegación cordobesa en el último congreso del PSOE-A en Armilla (Granada). / A.J. GONZÁLEZ

Apoyos para los candidatos

Victoria Fernández acudió a la sede acompañada de algunos de los compañeros que apoyan su candidatura como el concejal Joaquín Dobladez, los exconcejales Emilio Aumente y Patricia Sanz, o la exdelegada del Gobierno andaluz, Esther Ruiz. Estos perfiles dan cuenta de los apoyos que tienen y que la precandidata tendrá que convertir en avales (debe conseguir un 15% del millar de afiliados del PSOE en la capital) para ser candidata de pleno derecho.

La parlamentaria socialista Victoria Fernández, a su llegada este viernes en la sede del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

Por su parte, Ángel Ortiz, el último en tirarse al ruedo, aseguró en un mensaje interno que da este paso «después de meditar y sopesar lo que es mejor para el partido y para la ciudad». En su comunicado, Ortiz señaló que su decisión nace de «la lealtad» a las siglas del PSOE y desde «el máximo respeto» hacia quienes están al frente de las agrupaciones como secretarios y secretarias generales.

Ortiz cuenta con el respaldo de una de las agrupaciones con más poder de la capital, liderada por el diputado Alberto Mayoral, y en la que militan Juan Pablo e Inmaculada Durán. José Antonio Romero, por su parte, cuenta con el apoyo de la secretaria general de Valdeolleros y exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, entre otros socialistas.