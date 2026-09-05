Córdoba afronta este sábado con varios frentes informativos abiertos. Por un lado, Lucena ha entrado en alerta por el virus del Nilo tras detectarse mosquitos portadores cerca del núcleo urbano. Además, las altas temperaturas han obligado a recortar la etapa cordobesa de la Vuelta Ciclista a España. Por si fuera poco, el calor tampoco da tregua durante la noche y un municipio de la provincia ha registrado una de las temperaturas nocturnas más altas de España.

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