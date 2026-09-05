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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El calor, la alerta sanitaria en Lucena por el virus del Nilo y la modificación de la etapa cordobesa de la Vuelta centran los temas del día

Fotografía de la fuga de la etapa de este sábado

Fotografía de la fuga de la etapa de este sábado / BURGOS BH / SPRINT CYCLING

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba afronta este sábado con varios frentes informativos abiertos. Por un lado, Lucena ha entrado en alerta por el virus del Nilo tras detectarse mosquitos portadores cerca del núcleo urbano. Además, las altas temperaturas han obligado a recortar la etapa cordobesa de la Vuelta Ciclista a España. Por si fuera poco, el calor tampoco da tregua durante la noche y un municipio de la provincia ha registrado una de las temperaturas nocturnas más altas de España.

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