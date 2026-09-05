La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El calor, la alerta sanitaria en Lucena por el virus del Nilo y la modificación de la etapa cordobesa de la Vuelta centran los temas del día
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Córdoba afronta este sábado con varios frentes informativos abiertos. Por un lado, Lucena ha entrado en alerta por el virus del Nilo tras detectarse mosquitos portadores cerca del núcleo urbano. Además, las altas temperaturas han obligado a recortar la etapa cordobesa de la Vuelta Ciclista a España. Por si fuera poco, el calor tampoco da tregua durante la noche y un municipio de la provincia ha registrado una de las temperaturas nocturnas más altas de España.
- Lucena entra en alerta por el virus del Nilo tras detectar mosquitos portadores cerca del núcleo urbano
- El calor obliga a recortar la etapa cordobesa de la Vuelta Ciclista a España
- Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
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