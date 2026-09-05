Córdoba llegará a 2040 con 54.000 personas menos en edad laboral y casi un tercio de su población tendrá más de 64 años, un escenario que plantea importantes retos para el futuro de la provincia. Por otro lado, ponemos rostro a las secuelas de los accidentes de tráfico a través del testimonio de una víctima que relata cómo cambió su vida: «Cuando te despiertas, no sientes tus piernas y no sabes por qué». Además, la Fuensanta ya repica en el Pocito y pone voz a su Velá con una celebración que recupera el sabor de la tradición y el «señorío antiguo» de una de las fiestas más arraigadas de Córdoba.

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