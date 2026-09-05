La actualidad del sábado 5 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las previsiones demográficas que alertan de la pérdida de población en edad laboral, las secuelas de los accidentes de tráfico y el inicio de la Velá de la Fuensanta son nuestros titulares para empezar el sábado
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Córdoba llegará a 2040 con 54.000 personas menos en edad laboral y casi un tercio de su población tendrá más de 64 años, un escenario que plantea importantes retos para el futuro de la provincia. Por otro lado, ponemos rostro a las secuelas de los accidentes de tráfico a través del testimonio de una víctima que relata cómo cambió su vida: «Cuando te despiertas, no sientes tus piernas y no sabes por qué». Además, la Fuensanta ya repica en el Pocito y pone voz a su Velá con una celebración que recupera el sabor de la tradición y el «señorío antiguo» de una de las fiestas más arraigadas de Córdoba.
- Córdoba llegará a 2040 con 54.000 personas menos en edad laboral y casi un tercio tendrá más de 64 años
- «Cuando te despiertas, no sientes tus piernas y no sabes por qué»: la vida después de un accidente de tráfico
- La Fuensanta repica en el Pocito y pone voz a su Velá: "Vuelve el señorío antiguo, la alegre romería"
Además, destacamos estas otras noticias:
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