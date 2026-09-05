La sorprendente historia del 'castillo' de Córdoba que nunca fue castillo: lleva más de 150 años en pie y ahora está abandonado

Cuando uno piensa en los castillos de Córdoba, la mente vuela inevitablemente hacia las grandes moles de piedra que dominan el cielo de algunos pueblos de la provincia: Luque, Belalcázar, Almodóvar del Río... Tal vez el más popular sea este último, cuya fama se disparó cuando se convirtió en escenario de la serie Juego de Tronos. Pero en Córdoba hay un 'castillo' que realmente no es un castillo. Una construcción que escapa del patrimonio monumental que acapara las guías, y que guarda una curiosa historia.

Quien lo ve por primera vez puede pensar: eso es un castillo. Los torreones redondos rematados con almenas, los muros de piedra que se levantan imponentes en mitad de un terreno baldío, la silueta recortada contra el cielo. Todo en él habla de fortaleza, de defensa, de siglos de historia medieval. Y sin embargo no es nada de eso. Nunca tuvo vocación defensiva.

El Palacio de la Isabela de Córdoba, una residencia con apariencia de castillo

El Palacio de la Isabela (o castillo, como se le conoce popularmente) fue una residencia nobiliaria del siglo XIX. Situado en Alcolea, su historia merece bastante más que el olvido en el que lleva décadas instalado.

El dueño de este edificio fue Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera, una de las figuras más influyentes de la Córdoba de la segunda mitad del XIX. El conde era, entre otras muchas cosas, un empresario agrario con tierras en la zona que él mismo llamó colonia de Santa Isabel, en honor a su esposa María Isabel de Arteaga y Silva, ahijada de la reina Isabel II.

Detalle de una de los torreones del palacio. / A.J. GONZÁLEZ

Ahí, en esos terrenos a las afueras de la ciudad junto al río, mandó construir en 1871 este palacio que serviría de residencia campestre y de centro de operaciones para sus negocios agrícolas.

La primera planta de romalacha azucarera de España

El conde no era solo un noble con gusto por la arquitectura historicista. Era también un pionero industrial, y junto al palacio levantó en 1882 la primera planta de remolacha azucarera de todo el país. Una fábrica que fue en su momento una novedad absoluta en España y que convirtió aquella colonia de Alcolea en un pequeño laboratorio del desarrollo económico andaluz de finales del XIX. Los beneficios que generó ese negocio fueron los que permitieron al conde remodelar por completo su otro palacio, el de Torres Cabrera, en pleno centro de Córdoba.

Vista aérea del castillo de Isabela. / A. SÁNCHEZ

El edificio de Alcolea tiene planta cuadrada, doce metros por lado y cinco niveles que van desde un semisótano usado como despensa hasta tres pisos de dependencias nobles, pasando por una cocina en planta baja. La mezcla de estilos que presenta, con el mudéjar como nota dominante, y esos torreones que nacen en distintas alturas le dan ese aspecto desconcertante.

El Palacio de la Isabela de Córdoba, víctima del abandono

Lo que queda hoy de todo aquello es mucho menos. El expolio y el abandono han hecho mella tras sus muros. Los muros de piedra aguantan, imponentes todavía, pero como quien aguanta por pura inercia. En 2016, la asociación Hispania Nostra incluyó el Palacio de la Isabela en su Lista Roja del Patrimonio, un catálogo de edificios en riesgo.

Estado actual del palacio. / A. SÁNCHEZ

Porque pese a su estado actual, este edificio cuenta la historia de la primera industria azucarera del país, de una parte de Córdoba menos conocida y de un castillo que no es un castillo.