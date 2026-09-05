Sardinas, piraguas y campanitas: la Velá que se rema en el Guadalquivir y se vive en la Fuensanta

Córdoba tiene una feria que se celebra cada septiembre y está en uno de los barrios con más historia. La Velá de la Fuensanta ha vuelto a poner a la ciudad en modo fiesta alrededor del folclore, la devoción a su virgen y el calor familiar. Si algo atesora a La Fuensanta es su esencia para convertir la tradición en buen ambiente todos los años. Y este 2026, las campanitas han vuelto a repicar con ímpetu.

Difundido el viernes a los cuatro vientos el pregón de Ignacio Juan Sierra Quirós, párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, este sábado ha comenzado por todo lo alto la siempre esperada Velá de la Fuensanta. Y lo ha hecho con una agradable sesión de piragüismo y naturaleza. Una tradicional Ruta del Caimán que celebra su XVI edición en la que más de 200 personas han podido disfrutar de un privilegiado paseo a orillas del río Guadalquivir a su paso por Córdoba.

En total, son 420 las personas que se han inscrito y que irán participando en las jornadas del domingo y del próximo martes, ya que la actividad, enmarcada en la programación de la Velá de la Fuensanta, consiste en 12 travesías no competitivas desde el embarcadero del Centro Náutico Municipal, hasta las inmediaciones del Puente Romano. Un recorrido de 2,3 kilómetros aproximadamente y de unos 40 minutos de duración.

La segunda jornada de la Velá de la Fuensanta, en imágenes / A.J.González

"Las inscripciones se han vuelto a completar un año más. Tenemos lleno absoluto", ha celebrado el presidente del Club de Piragüismo de Córdoba, José Luis Arranz, quien ha sido el encargado instruir y guiar a los diferentes grupos que han pasado por el embarcadero. Cómo ejecutar con precisión el arte del paleo no es fácil, sobre todo para los nuevos. "No papá, así no. Tú para la derecha y yo para la izquierda", ha comentado un niño a su progenitor nada más lanzarse al agua.

Allí, en el Balcón del Guadalquivir, decenas de cordobeses de todas las edades han disfrutado de un ambiente lúdico, familiar y de aprendizaje, pues los organizadores se han encargado de instruir a los participantes acerca de las aves, la fauna y la flora de un entorno natural tan idílico como son los Sotos de la Albolafia y la ribera del Guadalquivir: desde la ubicación de la antigua playa del río, hasta qué tipos de pájaros se pueden observar en la que el club llama "la isla de las aves".

La travesía en piragua por el Guadalquivir, en imágenes / A.J.González

"Es la tercera vez que participamos y nos encanta. Los niños tienen mucha ilusión y están contentos de repetir. Lo pasamos muy bien y más ellos, que adoran a los animales y aquí pueden verlos en plena naturaleza", ha destacado el padre de la familia López del Pozo, cuyos hijos de ocho y 12 años han guiado con éxito a sus padres en dos kayaks. Como ha señalado Paco, "hacer deporte en el río es un privilegio". Un disfrute a pesar de que, como ha indicado Rafael, de 33 años, "salgas con el culo mojado y sudando", pero "realmente merece mucho la pena".

Del río, al barrio

Y después del paseo acuático, ha tocado acercarse a la Fuensanta. Allí, antes de las 12.00, decenas de personas ya aguardaban para probar una de las ricas frutas de la tradicional degustación que organiza la asociación vecinal San José Obrero en la mítica plaza del Pocito. Los productos son donados por Mercacórdoba, una entidad que, como ha destacado uno de sus técnicos, Gonzalo Pérez, "es parte del barrio y es la manera de apoyarlo y de fomentar el consumo de frutas y verduras".

Como todas las ediciones, el plátano ha sido lo más demandado. Más que las manzanas, las ciruelas y las peras. En total, 200 kilogramos de fruta que, como todos los años, se han agotado con el paso de las horas. Ocurre lo mismo con las sardinas, que este año han vuelto a protagonizar la tradicional sardiná de la Velá de la Fuensanta. Otros 200 kilos de pescado que se han repartido entre centenares de vecinos del barrio y de visitantes de todos los rincones de la ciudad y de la provincia.

Es el caso de la familia Garijo, que este sábado se ha reunido para disfrutar de una agradable Velá pese a no ser La Fuensanta: "Mi madre me traía de pequeña y yo sigo viniendo todos los años a ver a la virgen", ha recalcado una de las integrantes de la familia. A su lado, su hermana, que vive en Sevilla, tampoco se ha podido perder este día: "Recuerdo cuando de pequeñas nos compraban la campanita. La Velá es la feria de septiembre". La tercera de las hermanas llevaba 45 años sin pisar esta fiesta y ahora, ya de vuelta en su ciudad natal, busca enamorarse "barrio por barrio" de su querida Córdoba.

La ofrenda floral del Córdoba CF a la Fuensanta, en imágenes / A.J.González

Entre cerveza y cerveza, para las sardinas también hay hueco. Aunque con cola, ha habido sardinas para todos. El sol, escondido por las nubes, no ha sido tan agresivo como otros años. Eso sí, el calor, no ha podido evitarse. La Velá de la Fuensanta está en marcha, queda tradición para rato. "Todos los años se termina toda la fruta y todas las sardinas. De hecho, algunos años nos ha faltado comida en los 20 que llevamos colaborando", ha señalado Manuel García, presidente de la asociación vecinal San José Obrero.

Desde la asociación, pese a estar agradecidos por la gran respuesta que tiene esta tradicional Velá que moviliza a toda Córdoba, han reivindicado la vuelta de actividades que antes se celebraban como el maratón de dominó, el de fútbol sala y la carrera popular. Aunque años atrás la Velá "movilizaba a más gente de fuera del barrio", está celebración "sigue siendo referente" y atrae a miles de personas cada edición.

Desde la fruta a las sardinas, las barras organizadas por la prohermandad de La Bondad, las atracciones infantiles instaladas en la Avenida de la Fuensanta (de 12.00 a 4.00) a los puestos a pie de calle que venden las tradicionales campanitas de la Fuensanta, caimanes y todo tipo de artesanía. La tradición impera.

Su iglesia, su caimán y su capilla son en septiembre más visitadas que nunca. Y por la tarde y la noche, rumbas, sevillanas, coros rocieros y mucho rock andaluz hasta la madrugada. Para este domingo, cuando la Virgen de la Fuensanta será trasladada a la catedral y vivirá sus días grandes, las sardinas serán sustituidas por 80 kilogramos de chorizo y 2.200 huevos. Y el jueves, la salmorejá. Porque en la Fuensanta septiembre se mide en campanitas, devoción, comida, música y encuentros. Una Velá que, año tras año, consigue algo que parece sencillo, pero no lo es: que Córdoba se encuentre consigo misma en un barrio.