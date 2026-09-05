El PSOE reclama una "política de barrios" y pide recuperar el Plan Integra

La concejala del Grupo Municipal Socialista Alicia Moya ha denunciado el “abandono” que vienen sufriendo los barrios más vulnerables de Córdoba después de siete años de gobierno del Partido Popular y ha reclamado al alcalde, José María Bellido, “una política de barrios que sea continuada, que tenga presupuesto y que dé respuesta a las necesidades reales de los vecinos”.

Tiroteo en Las Palmeras

Moya ha señalado que el reciente tiroteo ocurrido en Las Palmeras, con una persona herida, y las nuevas denuncias de los vecinos de Las Moreras “son dos hechos que vuelven a poner el foco sobre dos barrios concretos, pero que no pueden hacernos olvidar que estamos ante un problema mucho más amplio”.

Un edificio del barrio de Las Palmeras, en Córdoba. / Óscar Barrionuevo

“Las Palmeras y Las Moreras no son casos aislados. El deterioro y la falta de atención se repiten en otros barrios como el Sector Sur, el Polígono Guadalquivir, la Fuensanta, El Higuerón o distintas barriadas periféricas. No puede haber barrios de primera y barrios de segunda, y después de 7 años de mandato del PP eso es lo que tenemos en Córdoba”, ha afirmado.

La concejala socialista ha recordado que el PSOE lleva años denunciando esta situación y que durante los dos mandatos del PP “se han ido acumulando problemas sin que exista una estrategia municipal continuada para darles respuesta”.

“Un barrio no se recupera con una actuación puntual cuando los vecinos denuncian un problema. Necesita que el Ayuntamiento esté presente, que planifique, que invierta y que haga seguimiento. Y eso es precisamente lo que está faltando en los barrios que más necesitan a la administración pública”, ha señalado.

Para Alicia Moya, una de las decisiones que mejor refleja el cambio de política del Gobierno de Bellido ha sido la desaparición del Plan Integra de Sadeco, un programa que tenía una incidencia especialmente importante en barrios con mayores necesidades.

“El Partido Popular terminó con el Plan Integra y no debería haberlo hecho. Pero ahora no basta con recuperarlo: tenemos que ampliarlo a otras empresas municipales como una herramienta de empleo, formación, inclusión y mejora de los barrios; porque permite actuar sobre distintas necesidades, generando oportunidades a quien tiene más dificultades”, ha defendido.

Recuperar el Plan Integra

Para Moya, resulta especialmente difícil de entender que “después de 7 años con el Ayuntamiento y la Junta gobernados por el Partido Popular no solo sigamos hablando de los mismos problemas en los barrios más vulnerables, sino ampliando el número de los que entran en esa categoría”.

Así, ha insistido en que el Gobierno municipal “no puede esconderse detrás de las competencias de otras administraciones para justificar sus propias carencias y mala gestión”.

“Hay cuestiones que son responsabilidad directa del Ayuntamiento: la limpieza, el mantenimiento de las calles, los parques y jardines, el alumbrado, el mobiliario urbano, los equipamientos municipales o las instalaciones deportivas. Y en demasiados barrios esas cuestiones no están funcionando como deberían”, ha afirmado.

La concejala socialista ha recordado también que en barrios como Las Moreras existe un importante parque de viviendas públicas de titularidad de AVRA cuya rehabilitación y mantenimiento corresponde a la Junta de Andalucía; señalando que “a pesar de las actuaciones e inversiones realizadas en barrios como Las Moreras, el deterioro del parque de viviendas es innegable, porque después de siete años sigue sin abordarse una rehabilitación integral que dé respuesta al deterioro acumulado y a las demandas de los vecinos”.

La concejala socialista ha insistido en que “los vecinos no entienden de competencias cuando tienen un problema. Lo que necesitan es que Ayuntamiento y Junta se pongan de acuerdo y actúen. Lo que no puede ocurrir es que dos administraciones del PP se pasen la responsabilidad de un lado a otro mientras el deterioro continúa”.

"Siete años después, ya no vale hablar de problemas heredados. Cuando las mismas demandas vecinales se repiten año tras año y los mismos barrios siguen esperando, estamos ante una responsabilidad de gobierno. Dos gobiernos del PP, 7 años y los mismos problemas sin resolver. ¿Cuánto tiempo más necesitan?”, ha preguntado.

Por todo ello, Alicia Moya ha reclamado al Gobierno del PP la puesta en marcha de un Plan Integral de Recuperación de los Barrios Vulnerables, con presupuesto, calendario y seguimiento, que permita actuar de forma coordinada en materia de limpieza, mantenimiento, espacios públicos, zonas verdes, alumbrado, accesibilidad, equipamientos, empleo, formación e inclusión social, contando además con la participación de los vecinos y con la colaboración de la Junta de Andalucía en las materias de su competencia. “No queremos otro plan que se quede en un documento. Queremos actuaciones concretas, presupuesto y un calendario, porque estos barrios llevan demasiado tiempo esperando soluciones”, ha señalado.