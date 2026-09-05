La Merced celebra este sábado una sabatina extraordinaria en Córdoba por su 50º aniversario

La hermandad de la Merced celebra este sábado, 5 de septiembre, una sabatina extraordinaria en honor de Santa María de la Merced, dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la bendición de su titular mariana. Tendrá lugar en su parroquia, San Antonio de Padua, ubicada en la zona del Zumbacón, y comenzará a las 20.30 horas.

Uno de los aspectos destacados de esta sabatina será la participación musical del Coro de Hermanos y Devotos de Santa María de la Merced, que intervendrá durante la celebración religiosa. Según ha detallado la propia hermandad a través de su web, al término de la santa misa tendrá lugar el rezo de la sabatina a la santísima virgen, que concluirá con el tradicional canto de la salve.

La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced' / Manuel Murillo

La sabatina forma parte de los actos organizados por la hermandad de la Merced de Córdoba con motivo de sus 50 años de historia, una efeméride que la corporación está conmemorando con distintas convocatorias. Así, recientemente ha inaugurado en el Palacio de la Merced la exposición Eterna Merced: cincuenta años de historia, arte y devoción, que podrá visitarse hasta el 11 de septiembre.