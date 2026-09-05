Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 5 de septiembre de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Música
Pablo López en concierto
El artista malagueño Pablo López presenta su nueva gira El Niño del Espacio en Concierto 2026. Coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo single homónimo, este tour ofrecerá un repertorio que combina sus grandes éxitos con las composiciones de su esperado nuevo álbum, consolidándose como el preludio de un año 2026 cargado de emociones y música en directo que promete dejar huella en cada escenario.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, 1.
21.30 horas.
Café Cantante
Recital de baile flamenco de Silvia Herrerías
Dentro del ciclo Café Cantante del Centro Flamenco Fosforito tendrá lugar la actuación de la bailaora Sivia Herrerías, acompañada por Miguel del Pino y José el Caja, al cante, y Alberto Lucena, a la guitarra. Entrada libre hasta completar aforo. Entrega de tickets 90 minutos antes del comienzo del espectáculo.
CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.
Plaza del Potro.
21.30 horas.
Festividad
Segunda jornada de la Velá de la Fuensanta
A las 12.00, habrá una degustación popular de frutas,´y a las 13.00, La sardiná. ambas con con la colaboración de AVV San José Obrero y Mercacórdoba. A continuación, a las 14.00, actuará el grupo musical Rumba vinilo; a las 21.00, habrá el espectáculo de animación infantil Detrás del caimán; seguidamente, a las 22.00, actuarán los coros Yerbabuena y Ritmo Sureste; a las 23.30, el grupo Mozárabe rendirá tributo al rock andaluz, y para finalizar, a las 00.30 horas, DJ Faxion ofrecerá una sesión remember disco.
CÓRDOBA. Plaza del Pocito.
Avda. de la Fuensanta.
Desde las 12.00 horas.
Espectáculo
‘El libro musical’ de Luli Pampín
El fenómeno infantil más destacado de los últimos años llega a Córdoba con su aclamado espectáculo El Libro Musical. La cita tendrá lugar en la Plaza de Toros Los Califas, donde se desplegará una innovadora propuesta escénica audiovisual diseñada para emocionar y hacer disfrutar a grandes y pequeños por igual en una jornada familiar inolvidable..
CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.
Gran Vía Parque, s/n.
20.00 horas.
Música
VIII Ciclo de Lírica en Córdoba
La velada de hoy contará con las actuaciones de Lucía Tavira, soprano; Sandra Ferrández, mezzosoprano, Javier Franco, barítono, y Silvia Mkrtchian, piano. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
20.30 horas.
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