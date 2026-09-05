La Hermandad del Socorro inicia sus cultos de septiembre: la programación completa y procesión

La hermandad del Socorro ya vive uno de los momentos más importantes de su calendario anual con el inicio de sus tradicionales actos y cultos de septiembre en honor a Nuestra Señora del Socorro Coronada.

La programación comenzó este viernes con el pregón en honor a la Virgen, pronunciado por Maite Montero Potabella, Pregonera de las Glorias 2026. Durante la jornada también se presentó el cartel de septiembre, obra de Alejandro Herruzo.

Los cultos continuarán el 7 de septiembre, a las 20.30 horas, con la misa de acción de gracias por el vigésimo tercer aniversario de la Coronación Canónica. El día 8 tendrá lugar la solemne veneración de la Virgen, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, en su ermita del arco bajo.

El 12 de septiembre se celebrará la ofrenda de frutos y alimentos a la Patrona del Mercado Central, de 10.00 a 14.00 horas, coincidiendo con el tradicional paso por el manto para los devotos que lo soliciten.

Uno de los momentos centrales llegará con el solemne triduo, los días 17, 18 y 19 de septiembre, a las 20.00 horas. Al día siguiente, a las 12.00 horas, se celebrará la solemne Fiesta de Regla.

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Los preparativos para la salida procesional continuarán el 26 de septiembre, de 10.00 a 13.30 horas, con la donación de flores para el exorno del paso. El broche de oro llegará el 27 de septiembre con la tradicional y gloriosa procesión de Nuestra Señora del Socorro Coronada, que recorrerá las calles entre las 19.00 y las 22.15 horas acompañada musicalmente por la Banda de Música Nuestra Señora de la Estrella.