Cofradías
La Hermandad del Socorro inicia sus cultos de septiembre: la programación completa y procesión
El emotivo pregón de Maite Montero a la Virgen abrió las fiestas socorreras de este año
La hermandad del Socorro ya vive uno de los momentos más importantes de su calendario anual con el inicio de sus tradicionales actos y cultos de septiembre en honor a Nuestra Señora del Socorro Coronada.
La programación comenzó este viernes con el pregón en honor a la Virgen, pronunciado por Maite Montero Potabella, Pregonera de las Glorias 2026. Durante la jornada también se presentó el cartel de septiembre, obra de Alejandro Herruzo.
Los cultos continuarán el 7 de septiembre, a las 20.30 horas, con la misa de acción de gracias por el vigésimo tercer aniversario de la Coronación Canónica. El día 8 tendrá lugar la solemne veneración de la Virgen, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, en su ermita del arco bajo.
El 12 de septiembre se celebrará la ofrenda de frutos y alimentos a la Patrona del Mercado Central, de 10.00 a 14.00 horas, coincidiendo con el tradicional paso por el manto para los devotos que lo soliciten.
Uno de los momentos centrales llegará con el solemne triduo, los días 17, 18 y 19 de septiembre, a las 20.00 horas. Al día siguiente, a las 12.00 horas, se celebrará la solemne Fiesta de Regla.
Los preparativos para la salida procesional continuarán el 26 de septiembre, de 10.00 a 13.30 horas, con la donación de flores para el exorno del paso. El broche de oro llegará el 27 de septiembre con la tradicional y gloriosa procesión de Nuestra Señora del Socorro Coronada, que recorrerá las calles entre las 19.00 y las 22.15 horas acompañada musicalmente por la Banda de Música Nuestra Señora de la Estrella.
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