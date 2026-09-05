Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 5 de septiembre
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 6 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Francisca Bermúdez Casablanca
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Josefa Lucas Criado
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.
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