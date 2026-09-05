El emotivo adiós a la 'superestrella' Diana, fundadora del club Atómicos en Córdoba y gran fan de Aitana

La cordobesa Diana Navarro Berbel, de 23 años, amaba la vida y así lo demostró hasta sus últimos momentos. A pesar de que su estado de salud se había vuelto aún más delicado en los últimos tiempos, le pidió a Estrellla, su madre, que quería inscribirse en el campamento que tres asociaciones de enfermedades neuromusculares de Andalucía, entre ellas la entidad cordobesa Asenco que preside la propia Estrella, organizan cada verano en Linares.

Antes de ir a esta actividad esta joven le dijo a su madre: "Yo haré allí lo que pueda". Sin embargo, Diana no pudo permanecer en el campamento porque ese final que nunca debería estar escrito tan pronto para una persona joven como ella se presentó de golpe este pasado jueves 3 de septiembre.

Diana pudo cumplir el pasado mes de junio su sueño de conocer a Aitana, su cantante favorita. / CÓRDOBA

Diana quiso siempre dejar al margen las adversidades y permanecía fuerte agarrada a la vida. Con la ayuda de su hermana Lara y de otros seres queridos, Diana quiso agradecer a su madre tantos cuidados que le ha profesado a lo largo de su corta vida, de forma que el pasado mes de julio le organizó una fiesta sorpresa por su 60 cumpleaños, recuerda muy emocionada Estrella, que ni por asomo se imaginaba que su hija estaba preparando este precioso detalle. "Se me queda un vacío muy grande y no sé que va a ser de mi vida", se lamenta la madre de Diana.

Pudo cumplir su sueño de conocer a la cantante Aitana

Diana nació con una dolencia neuromuscular extremadamente rara, Charcot Marie Tooth tipo 2C, que le impedía andar, la mantenía 24 horas conectada a un respirador y le obligaba a comer por sonda. Escuchar música era su pasión y Aitana era su cantante favorita, la que ponía luz a cualquier adversidad.

Diana, con su hermana Lara y su madre, Estrella Berbel, antes de comenzar el concierto de Aitana en Fuengirola (Málaga) el pasado mes de junio. / CÓRDOBA

Diana tuvo la suerte por fin de conocer a Aitana el pasado junio, cuando la famosa intérprete de la canción Superestrella fue a saludar a esta joven cordobesa antes del concierto que ofreció en Fuengirola (Málaga).

Pésame publicado por el club Córdoba Patrimonio Atómicos. / CÓRDOBA

Fundadora del Club Córdoba Patrimonio Atómicos

Numerosas personas conocían y admiraban a Diana, que también fue fundadora y capitana del club Córdoba Patrimonio Atómicos (equipo de powerchair, fútbol en silla de ruedas eléctrica). Este club publicó este viernes estas sentidas palabras: "Esta era una noticia que jamás habríamos querido dar, pero desde ayer nuestra jugadora fundadora y capitana Diana Serrano nos seguirá apoyando desde el cielo. Vamos a echar de menos su alegría e ilusión por todo en lo que se implicaba, y lo feliz que era viniendo a entrenar y jugando nuestro deporte cuando su salud se lo permitía. Queremos mandar un abrazo enorme y nuestro sincero cariño a toda su familia y amigos, en especial a su hermana Lara y a su madre Estrella, quien aparte de una increíble madre luchadora, fue miembro de nuestra junta directiva durante nuestros años de crecimiento. Como gran seguidora de Aitana, a la cual pudo conocer este verano y por consecuente cumplir su sueño, estamos seguros de que en el cielo hoy hay una superestrella". También el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de fútbol sala, durante su presentación este pasado viernes un minuto de silencio en señal de pésame por el fallecimiento de Diana.

Diana, como jugadora del club Atómicos. / CÓRDOBA

La fuerza de Diana seguirá guiando a su familia y seres queridos, que ahora mismo están rotos de dolor, y continuará siendo fuente de inspiración para tantas personas que sacan fuerzas de donde no tienen para afrontar graves enfermedades raras para las que desgraciadamente aún no hay cura.

Estrella hace suyas y agradece las palabras dedicadas a su hija Diana por parte de Susana Sánchez, presidenta del club Córdoba Patrimonio Atómicos: "La vida no se portó bien contigo, pero tú te abrazaste a ella".