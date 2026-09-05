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Sucesos

Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta

Los agentes le advirtieron de que no podía dirigir vehículos hacia un espacio bloqueado para el estacionamiento en República Argentina, pero el incidente terminó con su detención y sin policías heridos

Agentes de la Policía Local de Córdoba, en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. González

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Un incidente en una zona restringida con motivo de La Vuelta acabó este viernes con una detención en Córdoba. Según la información facilitada desde el gobierno municipal sobre la intervención, la Policía Local de Córdoba detuvo a un hombre que se encontraba ejerciendo de aparcacoches y dirigiendo vehículos hacia una zona que había sido bloqueada para evitar el estacionamiento con motivo del dispositivo desplegado en la céntrica avenida de República Argentina.

Los hechos se produjeron este viernes 4 de septiembre, alrededor de las 18.30 horas, cuando una patrulla de la Policía Local se acercó hasta el lugar y comunicó al aparcacoches que no podía facilitar ni dirigir el estacionamiento de vehículos en esa zona. De acuerdo con la información disponible, el hombre aceptó inicialmente las indicaciones de los agentes. Sin embargo, posteriormente comenzó a mostrar una actitud cada vez más alterada y agresiva.

La situación fue aumentando de intensidad hasta que los agentes procedieron finalmente a su detención por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad. Según detallan estas mismas fuentes, el individuo no portaba ningún arma.

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Ningún agente resultó herido

Pese al enfrentamiento que motivó la detención, ningún agente de la Policía Local resultó herido durante la actuación. El suceso se produjo en el contexto de las restricciones de tráfico y estacionamiento establecidas en Córdoba con motivo de La Vuelta a España 2026, un dispositivo que implica el cierre o reserva temporal de determinadas zonas para garantizar la seguridad y el desarrollo de la prueba.

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