«Cuando te despiertas, no sientes tus piernas y no sabes por qué»: la vida después de un accidente de tráfico

«Cuando te despiertas en la cama del hospital, no sientes tus piernas, pero no sabes por qué». A Francisco Pedrosa, hace diez años, un accidente con un coche mientras circulaba en moto por Córdoba le cambió la vida. Desde entonces utiliza una silla de ruedas y comenzó un proceso primero de asimilación y después de ayuda y acompañamiento a otras personas en su situación a través de la Asociación de Lesionados Medulares de Córdoba (Aspaym).

Acompañamiento, familia y salud mental

Pedrosa permaneció 31 días en la UCI. Cuando despertó, empezó a tomar poco a poco conciencia de lo ocurrido y, sobre todo, de asimilar su nueva e irreversible situación. «No sabes muy bien qué es lo que ha ocurrido», recuerda. Para asimilar su nueva vida fue clave, por un lado, su familia, tanto a nivel emocional como físico, ya que, según cuenta, pese a la lesión medular «intentaba hacerlo todo por mi cuenta", por lo que parte de ese proceso de recuperación consistió en «saber qué puedo hacer solo y cuándo tengo que pedir ayuda", así como adaptar ciertos aspectos de su vida a su nueva rutina. Todo ello acompañado de un tratamiento psicológico que, cuenta con tono pausado pero sereno, resultó imprescindible. De lo contrario, dice, «te dejas llevar por lo que ha pasado".

Francisco Pedrosa, presidente de la Asociación de Lesionados de Médula de Córdoba. / Manuel Murillo

La tercera pata de su recuperación fue "conocer a gente en mi misma situación", en quienes encontró consuelo, acompañamiento y asesoramiento para afrontar su nueva vida. Aspaym cuenta actualmente con alrededor de 110 socios y trabaja para "favorecer la autonomía personal, la inclusión social y la defensa de los derechos" de las personas con lesión medular u otras discapacidades similares. Para ello, trabaja con el asesoramiento social, un sistema de asistencia a domicilio y desde hace unos meses ofrece asistencia psicológica. Además, organiza excursiones, visitas a museos y diferentes actividades deportivas.

El perfil de quienes llegan a Aspaym es, explica Pedrosa, «muy variado», tanto por edad como por la causa de la lesión. Los accidentes de tráfico tienen un peso importante, pero también atienden a personas que sufrieron lesiones medulares después de lanzarse al agua en piscinas o playas sin conocer la profundidad o lo que había debajo. Al volante tampoco existe una única causa. Entre los casos que conoce hay desde personas afectadas por errores de otros conductores hasta accidentes provocados por una distracción, el exceso de velocidad o el consumo de alcohol. Incluso un gesto aparentemente inocuo, como cambiar la emisora de la radio, puede tener consecuencias irreversibles. «Hay de todo un poco», resume.

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Francisco Pedrosa, en un acto con la Guardia Civil y Tráfico. / CÓRDOBA

Concienciación a niños y adultos

Precisamente por eso, la prevención constituye otra de las líneas de trabajo de Aspaym. Pedrosa participa cada año como voluntario en las campañas de concienciación de la Dirección General de Tráfico, especialmente en controles de alcohol y drogas, para mostrar de primera mano hasta dónde puede llegar una imprudencia. La asociación también desarrolla la campaña Tírate con cabeza para prevenir lesiones en piscinas y playas y ofrece charlas en colegios. El mensaje que intenta trasladar es sencillo, pero contundente: detrás de una distracción, una copa de más o un exceso de confianza puede haber consecuencias para toda la vida. «Cuando te ven en silla de ruedas, somos la imagen de lo que ocurre cuando no se respetan las normas de tráfico», resume Pedrosa.