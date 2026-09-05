Reto demográfico
Córdoba llegará a 2040 con 54.000 personas menos en edad laboral y casi un tercio de mayores de 64 años
La provincia perderá un 11% de su población de 16 a 64 años entre 2030 y 2040, mientras los mayores crecerán un 20,5% hasta alcanzar los 228.938 habitantes
Menos personas en edad de trabajar y, al mismo tiempo, más población mayor. Córdoba perderá 53.923 personas de entre 16 y 64 años durante la década de 2030 y esta evolución representa una caída del 11%, la segunda más intensa de Andalucía tras Jaén, de acuerdo con la información elaborada por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, que se basa en las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística.
La base potencial de trabajadores pasará de 479.142 personas en 2030 a 425.219 en 2040. En paralelo, la población total de Córdoba bajará de 767.567 a 742.816 habitantes, 24.751 menos (-3%). El retroceso demográfico se traducirá así en una menor disponibilidad de profesionales y en más dificultades para garantizar el relevo generacional en las empresas.
Casi uno de cada tres cordobeses tendrá más de 64 años
El otro gran cambio será el envejecimiento de la población. Los mayores de 64 años aumentarán en Córdoba de 190.041 a 228.938 personas en diez años, un 20,5% más y 38.897 vecinos más en números absolutos. Dentro de 14 años, este colectivo representará prácticamente el 31% de la población provincial, casi uno de cada tres habitantes.
La evolución refuerza una tendencia que ya viene condicionando la estructura demográfica y social de la provincia, con un peso creciente de las personas de más edad y una base laboral cada vez más estrecha. El informe recuerda que el problema no se limita al número de habitantes: la salida de generaciones numerosas hacia la jubilación no será compensada por los jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo.
En el conjunto de Andalucía, la población de 16 a 64 años se reducirá en 289.366 personas (-5%) entre 2030 y 2040, en tanto que sumará 546.920 mayores de 64 años. Solo Málaga (+1%) y Almería (+4%) aumentarán su población en edad laboral. Córdoba sufrirá la segunda mayor caída relativa, por detrás de Jaén (-14%), mientras Sevilla concentrará el mayor descenso absoluto, con 97.783 personas menos (-7%).
Activar el talento que hoy queda fuera
Ante este escenario, la Fundación Adecco plantea ampliar la participación laboral y aprovechar mejor el talento disponible, con especial atención a quienes encuentran más obstáculos para acceder a un empleo. Francisco Mesonero, director general de la institución, advierte de que "no podemos permitirnos que personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión y otras personas con dificultades de acceso al empleo permanezcan al margen cuando las empresas afrontan una creciente escasez de profesionales".
Entre otros resultados, el estudio de Fundación Adecco subraya que la población de 50 a 64 años de edad seguirá siendo numéricamente superior a la de 20 a 34 años durante la década de 2030. En 2040, este grupo continuará representando cerca de un tercio de la población en edad laboral en Andalucía. Así, Francisco Mesonero afirma que "el edadismo es un obstáculo que Andalucía debe superar".
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