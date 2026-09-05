Córdoba inicia el curso político con el telón de fondo de las municipales

Córdoba inicia el curso político con el telón de fondo de las elecciones de 2027 y la tensión propia de un año electoral marcado con dos fechas en rojo: las municipales, que serán el 23 de mayo, y las generales, que aún no están convocadas (la fecha límite que el presidente, Pedro Sánchez, tiene para hacerlo es el 22 de agosto).

El Partido Popular ha estrenado septiembre con las concentraciones en apoyo de Ceuta y salta al tartán local con una doble ventaja respecto a la cita electoral: estar en el gobierno municipal (con 15 de los 29 concejales del Pleno de Córdoba) y tener ya candidato.

Concentración de apoyo a Ceuta en Córdoba. / A.J. González

Decía Giulio Andreotti que el poder desgasta, sobre todo al que no lo tiene, porque retenerlo suele ser mucho más fácil que conquistarlo. Los populares están al mando de la Alcaldía cordobesa desde el año 2019, y el alcalde, José María Bellido, está dispuesto a presentarse a la reelección por tercer mandato consecutivo.

Resuelto el candidato, pueden centrarse en la gestión

Esta posición especialmente favorable debería permitir al PP centrarse en la gestión municipal y solucionar problemas que tiene la ciudad, como el de la limpieza, el atasco del padrón o el pago a proveedores. Además, deberá encauzar o concluir los proyectos a los que se ha comprometido en sus siete años de trabajo y que van desde las 30.000 viviendas contempladas en los planes urbanísticos hasta el impulso del Pabellón de la Juventud, pasando por el cierre de la fachada exterior de El Arcángel, la transformación de las avenidas de Ollerías y Gran Vía Parque, los proyectos de Edilquivir, el embrollo de los cines de verano o la consolidación de la Base Logística en paralelo a la reindustrialización de Córdoba. Esta misma semana, el regidor ha logrado cerrar la cesión de Caballerizas después de 16 años de alegalidad a Córdoba Ecuestre, con la ambición de convertir el espacio en el Centro Internacional del Caballo.

El PSOE, con sus primarias

El PSOE, por su parte, tiene la difícil pero no imposible misión de encontrar entre sus filas a quien mejor pueda representar los intereses de la socialdemocracia y resultar atractivo al electorado. La anunciada marcha de Antonio Hurtado, actual portavoz y último candidato a la Alcaldía que logró 7 actas de concejal, dejó expedito el terreno hace meses, pero ha sido esta semana cuando se ha iniciado el proceso de primarias para elegir cabeza de cartel.

La parlamentaria socialista Victoria Fernández, a su llegada este viernes en la sede del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

Por ahora son tres los candidatos socialistas que se postulan como alcaldable: la parlamentaria andaluza Victoria Fernández y los concejales José Antonio Romero y Ángel Ortiz. Aunque es poco probable, la subdelegada del Gobierno, Ana López, y la senadora Ángeles Luna sopesan hasta el lunes la probabilidad de concurrir a las elecciones internas.

La izquierda a la izquierda

La izquierda alternativa, liderada por Izquierda Unida en Córdoba, tratará de reeditar la confluencia de Hacemos Córdoba (más allá de dejar o cambiar la marca), que ha funcionado aquí en envidiable armonía pese a los choques que a nivel nacional sigue teniendo la coalición con Podemos. La complicación, una vez más, será armonizar los intereses de las teselas del mosaico de las izquierdas y elegir a la persona que lidere la confluencia. Su intención, al menos en el papel, es tratar de sumar a otros partidos del espectro político como Pacma o Adelante Andalucía.

El coordinador de IU, Sebastián Pérez, en la rueda de prensa de este miércoles. / CÓRDOBA

Con esta última no será fácil, porque la formación de José Ignacio García peleará por tener espacio propio en Capitulares aprovechando la inercia positiva de las elecciones andaluzas. Adelante Andalucía, con discreta estructura orgánica, pospondrá a octubre la elección de candidato.

La derecha a la derecha

Por último, Vox, que tras la marcha de Paula Badanelli al Parlamento andaluz tampoco tiene candidato a la vista en Córdoba. El partido de Santiago Abascal, que cuenta con tres concejales en el salón de plenos, improvisó en los pasados comicios con una candidata prácticamente desconocida, Yolanda Almagro, que terminó dejando el Ayuntamiento al año de jurar el cargo.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Marta León, y la portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli. / Víctor Castro / COR

Ahora, la formación que elige a sus candidatos por designación directa podrá arriesgar repitiendo la fórmula o elegir entre algunos de los perfiles más públicos del partido en la ciudad.