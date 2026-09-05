Córdoba encara el nuevo curso social con problemas enquistados y temor a un repunte de la inflación

El temor a que un nuevo repunte de la inflación vuelva a golpear con especial dureza a las familias más vulnerables marca el inicio del nuevo curso social en Córdoba. Las entidades que trabajan sobre el terreno advierten de que muchas de las dificultades que arrastra la ciudad siguen enquistadas, mientras que Junta y Ayuntamiento afrontan los próximos meses, en principio, sin, por el momento, grandes novedades en sus principales programas de atención social.

Para Rafael Revuelto, presidente del Banco de Alimentos, después de un agosto en el que pararon por primera vez, desde el 1 de septiembre se trabaja ya «intensamente» en las dos citas clave de los próximos meses: la carrera popular y la campaña de la Gran Recogida. «Tenemos que echar toda la carne en el asador», insiste Revuelto. Y es que el Banco de Alimentos atraviesa un momento complicado por la caída de la recaudación y del número de voluntarios, a lo que ahora se suma la preocupación por la evolución de los precios. «La inflación está haciendo estragos y tememos que vaya a más», recalca su presidente. Para hacer frente a esta situación, la campaña hasta final de año «se va a intensificar». Revuelto insiste además en la importancia de las donaciones en caja, que permiten a la entidad «escoger qué productos se necesitan y optimizar los recursos», y agradece el compromiso de las empresas que continúan realizando aportaciones de alimentos.

Problemas enquistados

El temor a la inflación también está muy presente en Cáritas. Su director en Córdoba, Darío Reina, alerta de la «incertidumbre» existente y recuerda el impacto que tuvo el incremento de precios provocado tras el inicio de la guerra de Ucrania, que disparó las demandas de familias vulnerables a la organización. Cáritas ha vivido un curso «intenso», marcado por la ayuda en el proceso de regularización de migrantes y por el desarrollo durante el verano de un dispositivo móvil de atención social en calle dirigido a personas sin hogar.

Voluntarias del Banco de Alimentos en la Gran Reogida. / A. J. GONZÁLEZ

Para Reina, este nuevo curso supone la continuación de «problemas cronificados» en la ciudad. Entre ellos enumera la situación de los barrios más vulnerables, el aumento de familias y personas que no llegan a final de mes, el encarecimiento de la vivienda y el sinhogarismo. «Tenemos muchos frentes abiertos y no nos podemos acomodar», señala, antes de advertir de que «son situaciones que están ahí y no van a mejor».

Cáritas detecta, además, un incremento de familias y trabajadores cuyos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades y que se ven obligados a acudir a la organización en busca de ayuda. A ello se suma el problema de la vivienda, que, según Reina, afecta especialmente a los jóvenes. De cara a los próximos meses, Cáritas tiene igualmente la vista puesta en la campaña de Navidad, tanto en el acompañamiento a personas sin hogar durante las noches más frías como en las campañas de donación.

La Casa Libertad de Fundación Prolibertas también ha vivido un verano intenso, dando de comer a una media de 120 personas al día, organizando salidas a la piscina de la Fuensanta para sus usuarios. De cara al nuevo curso, su director, Eduardo García, señala como uno de los principales objetivos «renovar y ampliar espacios esenciales», entre ellos el comedor social de Los Trinitarios, almacenes, duchas y el centro de día, con el fin de «mejorar la calidad de la atención».

La otra pata del proyecto para los próximos meses será «garantizar una financiación estable» que permita dar continuidad a los programas existentes y ampliar o crear otros nuevos. García destaca especialmente los vinculados a la vivienda autónoma con acompañamiento técnico y a los itinerarios de inserción laboral. En el ámbito laboral, la fundación espera «consolidar y potenciar los programas de inserción» dirigidos a personas que estuvieron privadas de libertad, además de impulsar iniciativas ligadas a la economía social y circular.

Voluntaria de Cruz Roja atiende a un sin techo. / CÓRDOBA

En Cruz Roja comparten la preocupación por que un nuevo repunte de la inflación vuelva a hacer mella en los hogares cordobeses. La organización advierte de que desde hace tiempo atiende a personas cuyos ingresos no son suficientes para cubrir necesidades básicas. De cara al nuevo curso reforzará sus líneas de actuación frente a la soledad no deseada, la exclusión social, el empleo y la salud mental, entre otros ámbitos. Cruz Roja insiste además en la necesidad de mejorar la preparación ante fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, como temporales de lluvia y viento o inundaciones.

Sin grandes cambios en las administraciones

Por parte de la Junta de Andalucía, el nuevo curso no apunta, por ahora, a grandes cambios en las principales líneas de atención social que ya mantiene en Córdoba. Entre ellas continúan teniendo especial peso las políticas de dependencia y ayuda a domicilio, la atención residencial a mayores y personas dependientes y los programas dirigidos a familias y colectivos vulnerables. También sigue pendiente conocer cuándo volverán a ponerse en funcionamiento las tarjetas monedero.

Noticias relacionadas

Tampoco desde el Ayuntamiento se esperan, en principio, grandes novedades respecto a los principales dispositivos que ya tiene en marcha. La atención a las personas sin hogar, la Casa de Acogida, el Centro de Emergencia Habitacional y el seguimiento de los asentamientos de población rumana seguirán formando parte de la respuesta municipal. El invierno volverá a poner especialmente a prueba los recursos dirigidos a las personas que viven en la calle en un curso en el que el reto estará más el de reforzar y dar continuidad a los programas existentes.