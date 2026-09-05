Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España

El calor no da tregua en Córdoba ni cuando cae el sol. Septiembre está siendo más caluroso de lo normal y lo que perdonó agosto, en las últimas semanas, está volviendo ahora. Doña Mencía ha registrado una temperatura mínima de 27,1 grados durante la madrugada de este sábado 5 de septiembre, uno de los valores nocturnos más elevados de toda España y una muestra de que el episodio de calor que afecta a la provincia no se limita a las horas centrales del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha calificado la madrugada de este sábado de “muy cálida para la época del año”. Alrededor de 60 estaciones de su red no han bajado de los 25 ºC, el umbral que permite hablar de una noche tórrida, mientras que en algunas estaciones las mínimas han superado incluso los 27 grados. Entre los que superan ese umbral de los 25 grados se encuentra también la estación meteorológica del aeropuerto de Córdoba, donde la mínima ha sido de 25,4 grados a las 3.30 horas.

Entre los registros más destacados del país aparece Doña Mencía, con esos 27,1 ºC, en un listado encabezado por los 28,6 ºC de Sevilla y Cabo de Creus, en Girona, y en el que también figuran estaciones de Extremadura y Sevilla con valores superiores a los 27 grados.

El dato llega días después de una jornada especialmente calurosa en la provincia. Córdoba capital alcanzó el jueves 43,1 ºC, el valor más alto del año en la ciudad hasta ese momento, mientras que Montoro llegó a los 44 grados. La situación contrasta con lo ocurrido apenas unos días antes. El final de agosto había dejado temperaturas mucho más contenidas, con valores alrededor de los 30 grados, algún chaparrón de carácter veraniego y una tregua que incluso favoreció la actividad turística en la capital. Pero septiembre ha cambiado radicalmente el escenario.

Una noche tórrida después de un día de más de 43 grados

La madrugada del sábado confirma que el episodio no se queda únicamente en las horas de mayor insolación. Las noches también están siendo extraordinariamente cálidas, dificultando el descanso de los cordobeses, que ven como el calor del verano no parece tener fin.

En Córdoba, además, las altas temperaturas se hicieron notar este viernes durante el inicio de la Velá de la Fuensanta. Las temperaturas todavía elevadas durante las primeras horas de la noche pudieron contribuir a retrasar la llegada de público a una celebración que otros años ha registrado una mayor afluencia desde el comienzo de la jornada.

Cordobeses al fresco en una parque de Córdoba. / Víctor Castro

Septiembre vuelve a dejar registros históricos

El calor de estos primeros días de septiembre no es únicamente un fenómeno cordobés. El jueves dejó temperaturas excepcionales en distintos puntos de España. La Aemet ha confirmado que El Granado (Huelva) alcanzó 45,7 ºC el 3 de septiembre, la temperatura más alta registrada en España en lo que va de 2026.

El registro tiene además una dimensión histórica: esos 45,7 ºC igualan la temperatura que Montoro alcanzó en septiembre de 2016 y que, hasta ahora, figuraba como el valor más elevado registrado en España durante un mes de septiembre desde que existen registros. Diez años después, septiembre vuelve a dejar episodios de calor extraordinario.

Un respiro este sábado antes de volver a superar los 40 grados

Este sábado habrá un ligero descenso de las temperaturas máximas en buena parte de la provincia, aunque el calor seguirá siendo intenso. Córdoba capital tiene una máxima prevista de 38 ºC, mientras que Lucena alcanzará los 36 ºC y Pozoblanco y Priego de Córdoba se quedarán en torno a los 35 ºC.

La jornada está marcada por cielos cubiertos de nubes medias y altas, con posibilidad de chubascos ocasionales. También hay polvo en suspensión, que podría dejar depósitos de barro. El descenso de las máximas será, sin embargo, un paréntesis.

Un hombre con una botella de agua en la cabeza para refrescarse. / Manuel Murillo

Los avisos meteorológicos cambiarán durante los próximos días. Este sábado, la zona central y el sur de la provincia permanecen en aviso amarillo, mientras que el domingo el aviso se desplaza hacia el norte, y la campiña entrará en aviso naranja.

Y, por si no fuera suficiente, la próxima semana volverá a apretar el calor. El lunes 7 de septiembre toda la provincia quedará afectada por avisos meteorológicos, con nivel naranja en la zona central y amarillo en el norte y el sur, mientras las máximas volverán a situarse por encima de los 40 ºC y podrán alcanzar hasta los 42 grados. Córdoba encara así la segunda semana de septiembre con un verano que se resiste a marcharse.