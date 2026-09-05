Las cofradías cordobesas encaran un nuevo curso marcado por las salidas extraordinarias

Con la llegada de septiembre regresa también la normalidad a la vida de las hermandades de Córdoba. Comienza el curso cofrade, una nueva etapa que llega cargada de cultos, procesiones y varias citas extraordinarias que convertirán los próximos meses en un periodo especialmente intenso para las cofradías de la ciudad.

Como cada año septiembre tendrá como principales protagonistas a la Virgen de la Fuensanta, patrona de Córdoba; la Virgen de Villaviciosa; la Divina Pastora de Capuchinos; la Virgen del Rayo y Nuestra Señora del Socorro, que pondrá el broche al mes con su tradicional salida del último domingo de septiembre.

Regreso al culto de María Santísima Nazarena

A este calendario se suman el regreso al culto de María Santísima Nazarena, actualmente en restauración en el taller de Ana Infante de la Torre, una vuelta que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre.

También habrá espacio para las despedidas. El grupo escultórico de Nuestra Señora de las Angustias viajará temporalmente hasta Sevilla para formar parte de una exposición con motivo del cuarto centenario de la muerte de Juan de Mesa.

Octubre, mes de salidas extraordinarias

Si septiembre supondrá el regreso de la actividad habitual, octubre será uno de los meses más destacados del nuevo curso cofrade por la celebración de varias salidas extraordinarias.

La primera tendrá lugar el sábado 3 de octubre, dentro de los actos conmemorativos del octavo centenario del Tránsito de San Francisco y del Año Jubilar. La imagen de San Francisco, perteneciente al convento de los Capuchinos de Córdoba, acudirá hasta la Catedral desde la parroquia de San Francisco. Para esta ocasión, la imagen procesionará sobre el paso de María Santísima en su Soledad.

Una semana después, el 10 de octubre, llegará otra de las grandes citas del calendario cofrade. María Santísima Reina de Nuestra Alegría, titular de la hermandad del Resucitado, protagonizará una procesión extraordinaria bajo palio con motivo del 75 aniversario de su bendición.

El calendario extraordinario continuará el 17 de octubre con Santa María de la Merced, que saldrá a las calles de Córdoba para conmemorar los 50 años de su hechura y bendición. La imagen realizará una salida bajo palio que llegará hasta el Ayuntamiento donde se le impondrá la réplica de la medalla de oro de la ciudad.

Así, el nuevo curso cofrade se presenta en Córdoba con un calendario que combina la recuperación de la actividad ordinaria de las hermandades con numerosas celebraciones extraordinarias.