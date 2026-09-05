Antonio Arroyo, de CECO: "Se está produciendo una mayor apertura hacia colectivos que pueden aportar talento"

La falta de mano de obra cualificada está llevando a las empresas cordobesas a buscar nuevas fórmulas para cubrir sus necesidades. Antonio Arroyo, director del área jurídica y laboral de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), señala que las compañías están reforzando la formación interna, apostando por la capacitación y recualificación de sus trabajadores, colaborando con centros de formación y buscando nuevos perfiles profesionales.

En ese proceso, destaca que "se está produciendo una mayor apertura hacia colectivos que pueden aportar talento y capacidades al mercado laboral", atendiendo a las necesidades concretas de cada puesto. Preguntado por colectivos que tradicionalmente han encontrado más dificultades para acceder al empleo, como mujeres y personas con discapacidad, este responsable de la patronal confirma que "sin duda" hay que poner también el foco en ellos.

A su juicio, "las empresas deben apostar por aprovechar todo el talento disponible" y garantizar el acceso al empleo "en condiciones de igualdad y atendiendo a las capacidades y competencias de cada persona".

Antonio Arroyo considera además que la respuesta a la falta de profesionales cualificados debe ser compartida. Ve necesario mejorar la conexión entre el sistema educativo y las necesidades reales de las empresas, impulsar la Formación Profesional y facilitar que las personas desempleadas adquieran las competencias que demanda el mercado.

Los trabajadores extranjeros, en actividades con más dificultades

Sobre los trabajadores extranjeros, señala que su incorporación ya está contribuyendo a cubrir necesidades en sectores y ocupaciones donde resulta más difícil encontrar personal. "Desde el ámbito empresarial entendemos que no debe plantearse como una cuestión de sustitución de unos trabajadores por otros, sino desde la necesidad de disponer de las personas y competencias necesarias para que nuestras empresas puedan seguir creciendo y generando empleo", precisa. También añade que esta incorporación "debe realizarse dentro del marco legal, garantizando sus derechos laborales y favoreciendo su integración social y profesional".

Por último, acerca de la reincorporación de los parados de larga duración, Antonio Arroyo defiende un enfoque individualizado, con más orientación laboral, actualización de competencias y formación vinculada a las necesidades reales de las empresas. "Las empresas pueden desempeñar un papel muy importante, pero necesitan contar con el apoyo y la colaboración de las Administraciones y de los servicios de empleo para que los programas de formación e inserción respondan realmente a las necesidades del mercado", reivindica.