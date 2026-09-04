La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón

La Vuelta Ciclista a España 2026 tiene en esta edición un recorrido muy andaluz. De las 21 etapas que componen el paisaje por el que competirán algunos de los mejores ciclistas del planeta, un total de 10 recorren exclusivamente provincias andaluzas. Es decir, prácticamente el 50% de todo el recorrido está compuesto por etapas con salida, llegada y recorrido pleno en Andalucía.

En el caso de Córdoba, se correrá una etapa, la número 15, con una altimetría de media montaña que la convertirá en ideal para fugas e incluso para un final al esprint. Se disputa el domingo 6 de septiembre, justo después de un calendario rompepiernas con dos etapas de montaña y otra de media montaña. Calar Alto, Loja y Sierra de la Pandera escoltan la llegada del pelotón a la provincia de Córdoba. Tres monumentos que serán claves para definir el podio e incluso el probable ganador del maillot rojo de vencedor de la Vuelta, por lo que los principales favoritos podrían llegar con el estómago lleno a su cita con la provincia de Córdoba, dejando espacio para que clasicómanos, expertos en fugas y algún que otro esprinter que vaya bien para arriba se disputen la victoria.

Casi 190 kilómetros con salida en Palma del Río y meta en Córdoba

Para finalizar la segunda semana de competición, Palma del Río acoge la salida de un recorrido de 189,7 kilómetros con llegada en Córdoba y una subida total de 3.130 metros. Según explica el director técnico de la Vuelta a España, el mítico escalador Fernando Escartín, en la web oficial de la competición, “la Sierra Morena cordobesa acogerá una etapa sinuosa, con un terreno rompepiernas, antes del último día de descanso. Una etapa con perfil de clásica donde los ciclistas que vayan por delante podrían tener alguna ventaja en el tradicional final en Córdoba, donde un grupo reducido podría jugarse la victoria”.

Mapa con el recorrido completo de la Vuelta a España 2026. / Web de la Vuelta a España

Es precisamente ese momento de transición entre finales en alto de mucha entidad y la última jornada de descanso lo que hacen de la etapa entre Palma del Río y Córdoba un escenario ideal para un auténtico zafarrancho de combate que deje vibrantes imágenes en las carreteras de nuestra provincia.

Recorrido de la etapa 15 en la provincia de Córdoba

La etapa parte de Palma del Río a las 12.46 horas del domingo 6 de septiembre. Posteriormente, se dirige hacia Posadas antes de girar en dirección al Puerto de la Forestal, de tercera categoría, en la carretera de Villaviciosa. Un alto de 6,7 kilómetros al 4,1% de desnivel medio que seguramente servirá para hacer la primera selección de la etapa y la formación de la fuga.

Recorrido de la etapa entre Palma del Río y Córdoba, en la Vuelta a España 2026. / Web de la Vuelta a España

Luego, habrá un recorrido rompepiernas por la Sierra de Córdoba, con llegada a Villaviciosa de Córdoba a las 14.19 horas, hora aproximada, y a Espiel a las 13.44 horas. Será entonces cuando los ciclistas se dirijan, a través de la N-502 y de la N-432, en dirección al Alto de Villaviciosa, que comenzarán a subir a las 14.26 horas. Es otro puerto de tercera categoría, con 5,7 kilómetros de ascenso al 4,8% de desnivel medio.

Coronado en el kilómetro 121,5, a partir de entonces la emoción irá in crescendo por la cercanía a la resolución final de la etapa. La fuga de la fuga, como se conoce popularmente al selecto grupo que quedará vivo de la fuga inicial, tendrá 32 kilómetros para combatir contra el pelotón, entre las lomas de Villaviciosa y Santa María de Trassierra, antes de llegar al punto decisivo y, seguramente, el que más espectadores cordobeses tendrá sobre la calzada: Puerto Artafi. El nivel 3 de categoría engaña: los senderistas y ciclistas cordobeses saben que tiene determinadas cuestas muy empinadas, por lo que el desnivel de 5,6 es un caramelo para aquellos ciclistas acostumbrados a competir en la Vuelta de Andalucía, que tendrán en esa experiencia un aprendizaje que puede marcar la diferencia a la hora de elegir el lugar en el que atacar.

Ciclistas por la Sierra de Córdoba, en una etapa de la MTB Guzmán el Bueno. / Manuel Murillo

Porque, una vez coronado Puerto Artafi, en el 153, apenas quedan 36 kilómetros para la línea de meta, situada en la avenida Vallellano. Casi todo cuesta abajo, y buena parte por las calles del casco urbano de Córdoba, a las que se llegará en el kilómetro 171.

El final de la etapa, por las calles de Córdoba

La entrada a Córdoba se hará por la avenida del Brillante, a la que se llegará desde Las Ermitas. Posteriormente, el pelotón avanzará por la avenida de los Piconeros, avenida de la Igualdad, avenida de Carlos III, avenida de Libia, Compositor Rafael Castro, avenida del Campo de la Verdad y la avenida de Cádiz.

Llegada de la Vuelta a España 2024 a Córdoba. / A. J. González

Fulgurante será el paso del ramillete de selectos que se jugará la victoria final (y por tanto digno de ver) en el puente de San Rafael. Con el río Guadalquivir a su espalda, los ciclistas darán el do de pecho definitivo en la avenida Vallellano, donde se dilucidará la victoria.