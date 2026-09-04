Vigo, Múnich o Cazorla: los cordobeses ya preparan sus escapadas para los próximos puentes

Todo lo bueno dura poco, y las vacaciones de verano no iban a ser una excepción. Con septiembre vuelva la rutina. Sin embargo, para muchos el verdadero descanso llega ahora, alejados de la temporada alta y de todo lo que eso conlleva. Cada vez más familias y parejas de Córdoba escogen los puentes que llegan con el fin del verano para viajar, y descansar, aunque sea durante una escapada de apenas dos noches.

Este 2026, ni el puente del 8 de septiembre con motivo de la Fuensanta, por el estrés de la vuelta al cole y el inicio del nuevo curso; ni el del 24 de octubre con motivo del día de San Rafael, que cae en sábado, darán mucho margen para hacer una escapada larga. Así lo cuenta Marta Jiménez desde la agencia de viajes Pangea, por lo que desde sus oficinas en Córdoba, ubicadas en la avenida Manolete, ya pone el foco en el próximo: el día de la Virgen del Pilar. "El puente de octubre es un poco más largo y aquí la temporada de playa se está alargando hasta octubre. Cada vez hace mejor temperatura y la gente sigue haciendo escapadas incluso a Málaga", asegura.

En estas fechas el turismo nacional es el principal atractivo por las distancias y el escaso tiempo para disfrutar de los días libres, y, por supuesto, por la economía. "El turista cordobés suele buscar tanto turismo rural, con escapadas a algún pueblo con encanto relativamente cercano", comenta.

Viajes El Corte Inglés ya está preparando paquetes de cara a estas festividades, orientados tanto a familias como a parejas, o incluso a grupos de personas que optan por viajar por libre. "Zaragoza es un destino que durante el puente del Pilar suelen demandar bastante, pero también solicitan escapadas rurales al tratarse de menos días". Pangea asegura que las Alpujarras, Grazalema o Cazorla son algunos de los destinos que más piden. "Cazorla, en concreto, le encanta al cordobés y todos los años nos solicitan escapadas allí", señala Jiménez.

"Viajar le gusta a casi todo el mundo. Si no pueden gastarse 1.000 euros, se gastan 500, pero una escapadita siempre viene bien. Por ejemplo, un alojamiento rural para tres noches y dos personas puede estar en torno a los 350 o 400 euros como mínimo", señala, por su parte, María Rascón, de la agencia de viajes Travel Project.

El boom de los mercadillos navideños

Pero si hay un puente realmente suculento es, sin duda, el de diciembre. Estos festivos que se generan alrededor del domingo 6 de diciembre, día de la Constitución, y del martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, son, para muchos cordobeses, la excusa perfecta para realizar un viaje largo, ahora sí, fuera de España. En este caso, el destino predilecto es Europa y su extensa tradición de mercadillos navideños. "En Europa la Navidad comienza antes, y muchos españoles, y también cordobeses, aprovechan para visitar las principales capitales con la decoración propia de esos días", relata Miguel Sanz, de Viajes El Corte Inglés.

Agente de viajes de Pangea, organizando viajes para los puentes que vienen y Navidad / Manuel Murillo

Madrid o Vigo suelen ser, según Rascón, unos de los destinos más demandados por los cordobeses durante el puente de diciembre. El problema de la ciudad gallega es que "el transporte desde Córdoba no ayuda demasiado", admite. En su lugar, las capitales europeas, casi todas ellas protagonizadas por la nieve y un sinfín de mercadillos temáticos en torno a la Navidad, son las opciones que comienzan a estar de moda. Aunque no suelen ser las alternativas más económicas. "Nos están preguntando muchísimo por destinos como Alemania —Fráncfort, Berlín o Múnich—, además de Alsacia, que es la zona por excelencia de la Navidad junto a Laponia", asegura, por su parte, Jiménez. Sobre este último destino añade, además, que está enfocado a un nivel adquisitivo alto, "porque no baja de los 3.000 euros por persona".

Este creciente interés por las salidas durante los puentes obliga a los clientes a preparar sus escapadas con más antelación cada año. "Unas cuatro o cinco familias ya nos han solicitado viajes para el puente de diciembre", afirma Rascón. En ese sentido, Antonio Caño, presidente de las Agencias de Viajes en Córdoba, afirma que "una agencia media, con una facturación de unos 600.000 euros al año, puede facturar en torno al 10 o 15% de toda la temporada entre el puente de octubre y el de diciembre. En el de noviembre, no tanto".

A Laura Romero, joven roteña residente en Córdoba, este breve festivo se le antoja diferente al resto. "Mi familia y yo intentamos que las fechas de nuestro viaje coincidieran con el puente de Todos los Santos. No teníamos claro si aprovechar el del Pilar o este, pero sí que disfrutaríamos de una de esas dos fechas", afirma. Su idea es aprovechar para realizar un viaje a Japón.

Rascón tiene claro que "la antelación es una de las cosas más importantes" a la hora de organizar un viaje de estas características y en estas fechas tan señaladas, "sobre todo por la disponibilidad de plazas y por los precios". Un dato clave a tener en cuenta para que la escapada sea más reparadora que estresante.