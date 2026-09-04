Victoria Fernández hace oficial su precandidatura a las primarias del PSOE: "Córdoba es el amor de mi vida y hoy le estoy pidiendo matrimonio"

Como estaba previsto, Victoria Fernández ha hecho oficial este viernes su precandidatura a las primarias del PSOE para ser candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027: "Es un día para mí emocionante porque significa el sentido de todo mi recorrido político. Córdoba es el amor de mi vida y hoy le estoy pidiendo matrimonio, a ver qué pasa", ha dicho a los medios de comunicación apostados esta mañana en la puerta de la sede socialista. "Quiero que Córdoba deje de ser gris y recupere el color, la alegría y la singularidad: no somos una franquicia de otras ciudades", ha añadido.

La parlamentaria andaluza ha sido la primera en presentar la precandidatura, recién abierto el plazo que abre las elecciones internas, pero se espera que los concejales José Antonio Romero y Ángel Ortiz hagan lo propio el próximo lunes, cuando expira el tiempo abierto por el PSOE para inscribirse.

Hasta entonces, tanto la subdelegada del Gobierno, Ana López, como la senadora Ángeles Luna podrían también registrar su precandidatura. No obstante, es poco probable que sean más de tres candidatos los que terminen concurriendo a estos comicios, entre otros motivos por la dificultad matemática de que todos lograran los avales precisos para hacerlo.

La parlamentaria socialista Victoria Fernández, a su llegada este viernes en la sede del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

Dobladez, Ruiz o Aumente, entre sus apoyos

Victoria Fernández ha acudido a la sede acompañada de algunos de los compañeros que apoyan su candidatura como el concejal Joaquín Dobladez, los exconcejales Emilio Aumente y Patricia Sanz, o la exdelegada del Gobierno andaluz, Esther Ruiz. Estos perfiles dan cuenta de los apoyos que tiene y que la precandidata tendrá que convertir en avales (debe conseguir un 15% del millar de afiliados del PSOE en la capital) para ser candidata a las primarias de pleno derecho.

En este proceso interno, de momento, la secretaria del PSOE-A, María Jesús Montero, no ha apoyado públicamente a ningún socialista. Las agrupaciones están más o menos divididas, salvo las que mayoritariamente apoyarán a un candidato, como Sur (Ángel Ortiz), Alcolea y Encinarejo (José Antonio Romero). La de Ciudad Jardín, que es la más potente en número de afiliados, tiene de momento dos candidatas en ciernes, López y Luna; mientras que Sureste o Centro dividen sus simpatías entre los tres precandidatos.

La parlamentaria socialista Victoria Fernández, este viernes en la sede del PSOE, junto a algunos de sus compañeros como Emilio Aumente, Joaquín Dobladez o Esther Ruiz, entre otros. / A.J. GONZÁLEZ

Enamorar a la militancia

Victoria Fernández ha expresado su deseo de "enamorar a la militancia" en este proceso de reflexión y análisis que deben ser, a su juicio, las primarias. La precandidata ha asegurado que estos días no está recibiendo llamadas de apoyo, sino de compromiso con "una idea de ciudad diferente que siga subiendo peldaños".

Con su 'Ea Córdoba' como eslogan, la candidata ha prometido construir su proyecto de manera participada y colectiva, aunque asegura llevar trabajando meses en la trastienda.