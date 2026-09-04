UGT Córdoba afirma que el curso empieza con avances pero con un profesorado insatisfecho

El curso escolar 2026/27 arranca en Córdoba con "avances para el profesorado", pero también con un "malestar que podría terminar trasladándose de nuevo a las calles." Así lo ha advertido este viernes el secretario provincial del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Córdoba, Juan Carlos Varo, durante una rueda de prensa celebrada este viernes y en la que ha analizado los principales retos del nuevo periodo lectivo.

Varo ha reconocido los avances derivados del acuerdo firmado con la Junta de Andalucía en julio de 2025, cuya aplicación comienza a reflejarse este curso en distintas medidas. Sin embargo, ha avisado de que el inicio de las clases llega "con muchas incertidumbres y con un importante malestar entre el profesorado que podría desembocar en nuevas movilizaciones".

Según el responsable sindical, este curso supone "la incorporación al marco normativo de varias medidas pactadas", algo que UGT valora positivamente. No obstante, considera que su desarrollo sigue siendo insuficiente y ha anunciado que el sindicato mantendrá una "vigilancia constante" para comprobar que se cumplen todos los compromisos adquiridos.

Entre los principales avances figura la reducción progresiva de las ratios en Educación Infantil, que durante este curso se amplía al alumnado de cuatro años. Para UGT, sin embargo, la medida todavía se queda corta frente a la realidad de numerosos centros. "La bajada de ratios ha comenzado, pero sigue siendo insuficiente, y las aulas continúan soportando un exceso de alumnado que repercute directamente en la calidad de la enseñanza", ha señalado Varo.

Menos burocracia y mejoras salariales para los docentes

Otra de las principales demandas de UGT Córdoba es la reducción de la carga burocrática del profesorado. Aunque la Junta de Andalucía ha anunciado medidas en este ámbito, el sindicato sostiene que sus efectos todavía no se perciben en el funcionamiento cotidiano de los colegios e institutos.

El secretario provincial del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Córdoba, Juan Carlos Varo (centro). / CÓRDOBA

"No queremos que la Administración ofrezca titulares, queremos que el profesorado tenga menos papeleo y más tiempo para dedicarse a enseñar", ha subrayado el secretario provincial.

Varo también ha destacado varias medidas que comenzarán a regularse durante el presente curso, entre ellas el permiso retribuido conocido como "año sabático", la regulación del teletrabajo y la reorganización dentro del horario laboral de la reducción de dos horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años.

UGT considera que estas iniciativas aportan una mayor seguridad jurídica y consolidan derechos previamente acordados con la Administración autonómica.

La situación salarial de los docentes andaluces continúa, sin embargo, entre las principales cuentas pendientes, según el sindicato. Varo ha recordado que las mejoras retributivas pactadas anteriormente permitieron que Andalucía avanzara posiciones en comparación con otras comunidades autónomas, aunque sostiene que esa situación se ha revertido.

FP Dual, sustituciones y violencia en las aulas

UGT ha puesto además el foco en el nuevo modelo de Formación Profesional Dual, cuya expansión considera una oportunidad siempre que venga acompañada de más recursos humanos y tecnológicos.

El sindicato reclama la creación de puestos específicos de coordinación en ámbitos como la inspección educativa, las direcciones de los centros y los equipos de planificación, con el objetivo de mejorar la relación entre centros, empresas y Administración.

Varo ha advertido de la necesidad de adaptar con mayor rapidez la oferta formativa a los cambios tecnológicos y a las necesidades de las empresas. "La tecnología avanza a una velocidad cada vez mayor y la Formación Profesional debe ser capaz de actualizarse incluso más rápido que las propias empresas", ha señalado.

El secretario de Enseñanza de UGT SP Córdoba también ha vuelto a criticar el funcionamiento de Sipri, el sistema utilizado para cubrir sustituciones docentes. Aunque el sindicato logró que aumentara el número de convocatorias semanales, asegura que siguen produciéndose retrasos.

"Los interinos siguen llegando demasiado tarde y, mientras tanto, aumenta la carga de trabajo del resto del profesorado y el alumnado pierde calidad educativa", ha afirmado.

A estas reivindicaciones se suma la preocupación por el incremento de las agresiones al profesorado. Tras los resultados de una encuesta realizada por UGT al finalizar el pasado curso, el sindicato reclama una normativa más contundente que proteja a los docentes y tenga un efecto disuasorio frente a este tipo de comportamientos.

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De cara al curso 2026/27, UGT Servicios Públicos Córdoba fija tres grandes prioridades: seguir reduciendo las ratios para mejorar la calidad educativa, disminuir la burocracia que soporta el profesorado y recuperar poder adquisitivo mediante una nueva negociación salarial.