El TSJA reconoce al profesorado universitario a tiempo parcial el derecho a complementos por méritos

Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abre la puerta al reconocimiento de complementos salariales ligados a la docencia y la investigación para el personal universitario que trabaja a tiempo parcial, sin aplicar una reducción adicional por esa parcialidad. La sala de lo Social del TSJA ha estimado parcialmente una demanda de conflicto colectivo presentada por CCOO contra nueve universidades públicas, entre ellas la Universidad de Córdoba (UCO). UGT y CSIF se adhirieron al procedimiento.

La sentencia, fechada el 1 de julio de 2026, reconoce que el personal docente e investigador con jornada parcial debe poder acceder a la evaluación de sus méritos docentes en condiciones equiparables a las del personal a tiempo completo. "Estando el complemento por méritos docentes vinculado a la docencia, no puede recibir el esfuerzo docente un tratamiento desigual en los trabajadores a tiempo parcial", señala el tribunal.

El derecho alcanza al personal docente e investigador, incluido el profesorado asociado y sustituto, así como al personal investigador laboral, tanto permanente como temporal. El profesorado sustituto, sin embargo, queda excluido del reconocimiento de sexenios de investigación.

Quinquenios sin una doble reducción por trabajar a tiempo parcial

La sentencia establece que la actividad docente debe evaluarse sin aplicar coeficientes de parcialidad. Si la evaluación es favorable, el trabajador podrá adquirir y consolidar el correspondiente complemento por méritos docentes o quinquenio. El complemento se abonará en proporción a su jornada laboral, pero el tribunal rechaza que se aplique, además, otro coeficiente reductor por el mero hecho de trabajar a tiempo parcial.

El TSJA sigue en este punto el criterio fijado previamente por el Tribunal Supremo, que considera que no existe una razón objetiva para que la calidad de la docencia impartida por un trabajador a tiempo parcial reciba un tratamiento diferente. La propia sentencia recuerda que negar estos complementos también puede perjudicar la promoción profesional del profesorado.

Los sexenios, con una excepción

El tribunal también reconoce el acceso a los sexenios de investigación al personal docente e investigador a tiempo parcial y al personal investigador laboral. Entre los beneficiarios se encuentra expresamente el profesorado asociado. El TSJA considera que su contratación, pese a estar orientada fundamentalmente a la docencia, no le impide desarrollar investigación y solicitar su evaluación.

La situación es distinta para el profesorado sustituto. En este caso, la sala desestima la petición de CCOO relativa a los sexenios porque la actual Ley Orgánica del Sistema Universitario establece que este tipo de contrato está destinado a asumir las tareas docentes de la persona sustituida y excluye expresamente las actividades de investigación.

"Existe una exclusión legal de la actividad de investigación del profesorado sustituto, no se trata de una distinción por la temporalidad ni por la jornada parcial sino por las características y finalidad de esta modalidad contractual, por lo que (...) no cabe hablar de trato discriminatorio", explica el alto tribunal andaluz.

La resolución afecta a las universidades de Córdoba, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla. Aunque la demanda fue presentada por CCOO, durante el procedimiento UGT y CSIF se adhirieron a sus pretensiones. La resolución advierte, no obstante, de que no es firme y que contra ella cabe recurso de casación ante la sala de lo Social del Tribunal Supremo.