Una de cada tres viviendas que se compran en Córdoba se paga al contado

La financiación hipotecaria avanza con fuerza en Córdoba, pero no al mismo ritmo que las compraventas: una de cada tres operaciones de vivienda no tiene correspondencia con una nueva hipoteca constituida. Así se desprende de la comparación de dos estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), la de Transmisiones de Derechos de la Propiedad y la de Hipotecas, correspondientes al primer semestre de 2026.

Entre enero y junio se contabilizaron en la provincia 5.794 compraventas de viviendas y 3.903 hipotecas constituidas sobre estos inmuebles. La diferencia es del 33% de las compraventas. La proporción supera la que resulta del mismo cálculo para Andalucía, un 29%, y para España, un 25%.

El dato debe interpretarse como una aproximación y no como un recuento exacto de compras al contado. Una vivienda puede transmitirse sin constituir una nueva hipoteca, por ejemplo mediante el pago con recursos propios o la subrogación en un préstamo ya existente. Y, a la inversa, pueden formalizarse hipotecas sobre viviendas sin que exista una compraventa simultánea, por ejemplo, para cubrir una necesidad de financiación del propietario. También pueden producirse desfases entre las fechas de inscripción.

No obstante, la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Ana Moreno, confirma el aumento de las compras a tocateja experimentado en Córdoba en los últimos años. En su opinión, alrededor de una tercera parte de las operaciones se siguen realizando al contando y "no se aprecian cambios significativos todavía". También explica que los precios, en líneas generales, se mantienen en la ciudad de Córdoba tras el verano y "no se aprecia una subida significativa al alza".

Una caída leve respecto a 2025

Como apunta esta especialista, la comparación de las cifras muestra que el peso de las compraventas sin una nueva hipoteca asociada ha bajado muy levemente en Córdoba durante el último año. En el primer semestre de 2025 hubo 5.385 compraventas y 3.421 hipotecas, una diferencia equivalente al 37%, apenas cuatro puntos por encima de la actual.

Además, la información de ejercicios anteriores respalda el incremento de los pagos al contado observado por los profesionales del sector inmobiliario. En el primer semestre de 2019, antes de la pandemia, Córdoba registró 3.362 compraventas y 2.982 hipotecas sobre viviendas, una diferencia del 11%. En cambio, en el mismo periodo de 2007 se constituyeron 9.578 hipotecas y se contabilizaron 6.038 compraventas, es decir, hubo muchas más hipotecas que transmisiones. Ese contraste alude, entre otros factores, a las condiciones mucho más laxas de la financiación bancaria que precedieron a la última gran crisis económica.

Córdoba acelera más, pero pide menos dinero

El otro rasgo destacado es el mayor dinamismo hipotecario de Córdoba. Las 3.903 hipotecas constituidas entre enero y junio suponen 482 más que un año antes, un incremento del 14%. El ritmo duplica prácticamente el registrado en España, donde las hipotecas crecieron un 7%, hasta 259.684, y supera también a Andalucía, con un avance del 9%, hasta 50.510.

Ese crecimiento, sin embargo, no viene acompañado de una subida similar del dinero solicitado. El capital hipotecado sobre viviendas en Córdoba alcanzó 439,12 millones de euros en el primer semestre, lo que arroja un importe medio de 112.508 euros, frente a 110.902 euros en el mismo periodo de 2025. El aumento es de apenas un 1%.

La cuantía media cordobesa queda además muy por debajo de los 158.537 euros de Andalucía y de los 174.021 euros de España. La diferencia también se amplía porque los importes crecen bastante más fuera de la provincia: un 11% en Andalucía y un 10% en España en el último año.

Los datos dibujan así un mercado cordobés con más compraventas que nuevas hipotecas y, al mismo tiempo, con una reactivación más intensa del crédito que en los ámbitos andaluz y nacional. El contraste apunta a un comprador que, en conjunto, recurre menos a financiación nueva y, cuando lo hace, solicita importes más contenidos, aunque este resultado se debe en buena medida a la diferencia de los precios de la vivienda respecto a otros territorios.