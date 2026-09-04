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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El nuevo Pabellón de la Juventud, la posible intervención del Gobierno en la venta de Deoleo y toda la programación de la Velá de la Fuensanta marcan la actualidad de Córdoba este viernes

Campanitas en la Velá de la Fuensanta de Córdoba.

Campanitas en la Velá de la Fuensanta de Córdoba. / AJ González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Llegamos al fin de semana con la actualidad municipal, el futuro de Deoleo y la Velá de la Fuensanta en el foco. El Ayuntamiento de Córdoba pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud, un proyecto llamado a renovar uno de los espacios deportivos de referencia de la ciudad. Por otro lado, Rafael Sánchez de Puerta analiza la venta de Deoleo y apunta a la posibilidad de que el Gobierno intervenga en la operación. Además, la Velá de la Fuensanta encara una nueva edición y te ofrecemos una guía completa con los horarios, actuaciones, procesiones y todas las actividades del programa de 2026.

Además, destacamos estas otras noticias:

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