Llegamos al fin de semana con la actualidad municipal, el futuro de Deoleo y la Velá de la Fuensanta en el foco. El Ayuntamiento de Córdoba pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud, un proyecto llamado a renovar uno de los espacios deportivos de referencia de la ciudad. Por otro lado, Rafael Sánchez de Puerta analiza la venta de Deoleo y apunta a la posibilidad de que el Gobierno intervenga en la operación. Además, la Velá de la Fuensanta encara una nueva edición y te ofrecemos una guía completa con los horarios, actuaciones, procesiones y todas las actividades del programa de 2026.

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