La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El nuevo Pabellón de la Juventud, la posible intervención del Gobierno en la venta de Deoleo y toda la programación de la Velá de la Fuensanta marcan la actualidad de Córdoba este viernes
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Llegamos al fin de semana con la actualidad municipal, el futuro de Deoleo y la Velá de la Fuensanta en el foco. El Ayuntamiento de Córdoba pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud, un proyecto llamado a renovar uno de los espacios deportivos de referencia de la ciudad. Por otro lado, Rafael Sánchez de Puerta analiza la venta de Deoleo y apunta a la posibilidad de que el Gobierno intervenga en la operación. Además, la Velá de la Fuensanta encara una nueva edición y te ofrecemos una guía completa con los horarios, actuaciones, procesiones y todas las actividades del programa de 2026.
- El Ayuntamiento pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud
- Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: "El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una"
- Guía completa de la Velá de la Fuensanta de Córdoba 2026: horarios, actuaciones, procesiones y programa de actividades
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