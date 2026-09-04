Llegamos al fin de semana con la vivienda, las conexiones aéreas y la salud en el foco. Una de cada tres viviendas que se compran en Córdoba se pagan al contado, un dato que refleja el peso de este tipo de operaciones en el mercado inmobiliario. Por otro lado, Vueling cumple un año en Córdoba y mantiene su conexión con Barcelona, aunque con menos frecuencias en noviembre y una pausa durante enero. Además, en el ámbito sanitario, María del Mar Malagón, subdirectora científica del Imibic, reclama que la sanidad pública financie los medicamentos para la obesidad y considera que «parece de justicia» que estos tratamientos estén cubiertos.

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