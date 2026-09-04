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La actualidad del viernes 4 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El auge de las compras de vivienda al contado, el futuro de la conexión aérea con Barcelona y el debate sobre la financiación de los tratamientos contra la obesidad marcan la actualidad de Córdoba

La llegada de un vuelo Barcelona-Córdoba de Vueling.

La llegada de un vuelo Barcelona-Córdoba de Vueling. / A. J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Llegamos al fin de semana con la vivienda, las conexiones aéreas y la salud en el foco. Una de cada tres viviendas que se compran en Córdoba se pagan al contado, un dato que refleja el peso de este tipo de operaciones en el mercado inmobiliario. Por otro lado, Vueling cumple un año en Córdoba y mantiene su conexión con Barcelona, aunque con menos frecuencias en noviembre y una pausa durante enero. Además, en el ámbito sanitario, María del Mar Malagón, subdirectora científica del Imibic, reclama que la sanidad pública financie los medicamentos para la obesidad y considera que «parece de justicia» que estos tratamientos estén cubiertos.

Además, destacamos estas otras noticias:

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María del Mar Malagón, subdirectora científica del Imibic: "Parece de justicia que la sanidad pública financie los medicamentos para la obesidad"

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