Los tres diputados socialistas por Córdoba ocuparán puestos destacados en las áreas de Empleo, Medio Ambiente y Agricultura

Los tres parlamentarios del PSOE por Córdoba -Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández- han asumido nuevas responsabilidades en distintas comisiones del Parlamento de Andalucía, desde las que abordarán asuntos relacionados con el empleo, el medio ambiente, la agricultura, el agua y el desarrollo rural.

Según ha informado el PSOE de Córdoba, Silvia Mellado ejercerá como portavoz de la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, desde la que centrará su actividad en cuestiones relacionadas con las políticas de empleo, el tejido empresarial, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos.

Por su parte, Esteban Morales presidirá la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, un órgano desde el que el diputado socialista abordará materias relacionadas con la protección del patrimonio natural, el cambio climático, la sequía y la conservación de los recursos naturales.

Victoria Fernández, portavoz de Agricultura

La también parlamentaria cordobesa Victoria Fernández asumirá la portavocía de la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Desde esta responsabilidad, el PSOE señala que trabajará sobre asuntos como la sequía, la gestión de los recursos hídricos, el apoyo a agricultores y ganaderos y las necesidades de los municipios rurales de la provincia.

Los tres representantes socialistas consideran que estos nuevos puestos permitirán reforzar la presencia de los asuntos de Córdoba en el debate autonómico y trasladar al Parlamento las demandas de los distintos sectores de la provincia.

“Nuestra obligación es llevar al Parlamento de Andalucía la voz de Córdoba y defender los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas”, han señalado Mellado, Morales y Fernández.

Sanidad, vivienda e infraestructuras

El PSOE ha precisado que la actividad de sus tres diputados no se limitará a las comisiones en las que ahora asumen responsabilidades específicas.

Entre las cuestiones que la formación sitúa también como prioritarias figuran la sanidad pública, la educación, la vivienda, los servicios sociales, las infraestructuras, la lucha contra la despoblación y el desarrollo económico.

Los parlamentarios mantendrán además contactos con ayuntamientos, agentes sociales y económicos, colectivos y ciudadanos para trasladar sus demandas a la Cámara andaluza y ejercer su labor de oposición y control al Gobierno de la Junta.