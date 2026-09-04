Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor CórdobaCentro Internacional del Caballo en CórdobaComienzan las escuelas infantilesMonterrubio Córdoba CFInvestigación accidente AdamuzDeoleoJosé Antonio Romero (PSOE), candidato a la AlcaldíaVictoria Fernández (PSOE Córdoba), candidata a la AlcaldíaSeprona aclara incendios en CórdobaCambios de Aucorsa Vuelta a EspañaAparcamientos en CórdobaDetenidos por robar en tienda de Puente GenilApoyo a Ceuta en CórdobaCortes de tráfico Vuelta en CórdobaAyudas tras el paroBolsas profesores secundariaCortes de tráfico Palma del Río Vuelta a España
instagramlinkedin
Consejo

El síndrome del túnel carpiano

Los síntomas incluyen sensación de calor, entumecimiento de los dedos medio e índice y, especialmente, del pulgar

Pedro Pablo Córdoba de Miguel, director técnico.

Pedro Pablo Córdoba de Miguel, director técnico. / Sanicor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

DC Digital

El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía periférica que se produce por el atrapamiento del nervio mediano en el túnel carpiano, un pasadizo estrecho en la base de la mano. Este atrapamiento puede ser causado por la presencia de líquido, inflamación de los tendones o cualquier proceso que reduzca el espacio del túnel.

Síndrome del túnel carpiano.

Síndrome del túnel carpiano. / Sanicor

Los síntomas incluyen sensación de calor, entumecimiento de los dedos medio e índice y, especialmente, del pulgar. A medida que la condición empeora, pueden aparecer calambres, dificultad para cerrar el puño, coger objetos o realizar actividades manuales. En algunos casos, hay una pérdida evidente de sensibilidad y dolor en la zona superior de la mano y la muñeca. La clínica aumenta con la actividad y puede remitir con masajes y relajación.

Tratamientos no quirúrgicos

  • Férulas de muñeca: el uso de una muñequera rígida, especialmente por la noche, ayuda a mantener la muñeca en una posición neutra y alivia el hormigueo. Se recomienda una férula palmar por su soporte rígido.
  • Medicamentos: uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para aliviar el dolor a corto plazo y, en ocasiones, inyecciones de cortisona para reducir la inflamación y la presión.
  • Ejercicios de fisioterapia: los estiramientos de los flexores de la muñeca y la neurodinamia (ejercicios de deslizamiento del nervio) son fundamentales para mejorar la movilidad.
  • Modificación de actividades: evitar movimientos repetitivos o posturas forzadas que agraven los síntomas.
Tratamiento no quirúrgico para el síndrome del túnel carpiano.

Tratamiento no quirúrgico para el síndrome del túnel carpiano. / Sanicor

Un consejo de Pedro Pablo Córdoba de Miguel, director técnico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  3. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  4. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  5. La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
  6. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa
  7. ¿Vas a ver la Vuelta a España 2026 en Córdoba? Estos son los mejores lugares y a qué hora pasará el pelotón
  8. Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos

El síndrome del túnel carpiano

El síndrome del túnel carpiano

Victoria Fernández hará oficial mañana viernes su candidatura a las primarias del PSOE con el eslogan 'Ea, Córdoba'

Victoria Fernández hará oficial mañana viernes su candidatura a las primarias del PSOE con el eslogan 'Ea, Córdoba'

Córdoba arde en septiembre: la capital alcanza los 43,1 grados y firma el día más caluroso del año

Córdoba arde en septiembre: la capital alcanza los 43,1 grados y firma el día más caluroso del año

Los peritos del accidente de Adamuz apuntan a un defecto de 6,4 milímetros en la vía como posible factor en la rotura del carril

Los peritos del accidente de Adamuz apuntan a un defecto de 6,4 milímetros en la vía como posible factor en la rotura del carril

Los fallecidos en Córdoba el jueves 3 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

SOS Cines de Verano celebra que la Junta de Andalucía confirme que quiere comprar Fuenseca, Delicias y Olimpia

SOS Cines de Verano celebra que la Junta de Andalucía confirme que quiere comprar Fuenseca, Delicias y Olimpia

"Necesito tu ayuda”, la Policía alerta en Córdoba de una estafa en WhatsApp que pide dinero a familiares y amigos

"Necesito tu ayuda”, la Policía alerta en Córdoba de una estafa en WhatsApp que pide dinero a familiares y amigos
Tracking Pixel Contents