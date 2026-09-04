El síndrome del túnel carpiano
Los síntomas incluyen sensación de calor, entumecimiento de los dedos medio e índice y, especialmente, del pulgar
DC Digital
El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía periférica que se produce por el atrapamiento del nervio mediano en el túnel carpiano, un pasadizo estrecho en la base de la mano. Este atrapamiento puede ser causado por la presencia de líquido, inflamación de los tendones o cualquier proceso que reduzca el espacio del túnel.
Los síntomas incluyen sensación de calor, entumecimiento de los dedos medio e índice y, especialmente, del pulgar. A medida que la condición empeora, pueden aparecer calambres, dificultad para cerrar el puño, coger objetos o realizar actividades manuales. En algunos casos, hay una pérdida evidente de sensibilidad y dolor en la zona superior de la mano y la muñeca. La clínica aumenta con la actividad y puede remitir con masajes y relajación.
Tratamientos no quirúrgicos
- Férulas de muñeca: el uso de una muñequera rígida, especialmente por la noche, ayuda a mantener la muñeca en una posición neutra y alivia el hormigueo. Se recomienda una férula palmar por su soporte rígido.
- Medicamentos: uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para aliviar el dolor a corto plazo y, en ocasiones, inyecciones de cortisona para reducir la inflamación y la presión.
- Ejercicios de fisioterapia: los estiramientos de los flexores de la muñeca y la neurodinamia (ejercicios de deslizamiento del nervio) son fundamentales para mejorar la movilidad.
- Modificación de actividades: evitar movimientos repetitivos o posturas forzadas que agraven los síntomas.
Un consejo de Pedro Pablo Córdoba de Miguel, director técnico.
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