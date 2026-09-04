Renfe vuelve a permitir los patinetes eléctricos en sus trenes desde el 7 de septiembre

Renfe volverá a permitir el acceso con patinetes eléctricos a sus trenes a partir del próximo 7 de septiembre, después de casi tres años de prohibición. La medida se aplicará a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, y por el momento quedan fuera Rodalies y Cercanías Euskadi.

La compañía ha anunciado que el acceso estará condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos de seguridad. Los patinetes deberán estar homologados, inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), disponer de placa identificativa, contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil y tener certificado de circulación.

Una vez dentro del tren, el patinete tendrá que permanecer plegado y apagado, y deberá colocarse en los compartimentos destinados al equipaje.

¿Qué requisitos debe cumplir el patinete para viajar en Renfe?

Para poder acceder a los trenes de Renfe, los patinetes eléctricos deberán cumplir las condiciones establecidas por la normativa vigente:

Estar homologados.

Estar inscritos en el registro de la DGT.

Llevar una placa identificativa.

Disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Contar con certificado de circulación.

Viajar plegados y apagados dentro del tren.

Permanecer en los espacios habilitados para el equipaje.

Renfe señala que estas condiciones buscan garantizar la seguridad de los viajeros y facilitar una convivencia adecuada entre los distintos medios de transporte.

Una medida que prohibió en 2023

Renfe permitió viajar con patinetes eléctricos en sus trenes hasta el 11 de diciembre de 2023, cuando decidió prohibirlos por motivos de seguridad después de que se produjeran varios incendios relacionados con baterías en medios de transporte público.

La prohibición afectó especialmente a los usuarios que habían incorporado el patinete a sus desplazamientos habituales por motivos laborales, educativos o económicos.

La recuperación del acceso llega ahora tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal, que incorpora sistemas obligatorios de identificación, registro y aseguramiento.

Renfe considera que estos requisitos permiten reforzar las garantías de seguridad tanto para los usuarios de los patinetes como para el resto de pasajeros.

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La compañía también pondrá en marcha acciones informativas dirigidas a los viajeros y medidas de refuerzo de la comunicación interna con el personal operativo y de seguridad, con el objetivo de garantizar que las nuevas condiciones se cumplen correctamente.