El PSOE pide un plan para que los grandes eventos de Córdoba impulsen también el comercio de los barrios

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, la puesta en marcha de un plan específico para vincular los grandes eventos culturales, festivos y turísticos de la ciudad con el comercio de proximidad y la hostelería de los barrios en los que se desarrollan.

La concejala socialista Mamen González ha planteado esta propuesta coincidiendo con el inicio de la Velá de la Fuensanta y ha defendido que acontecimientos capaces de atraer a miles de personas deberían traducirse también en una mayor actividad económica para los establecimientos de su entorno.

González ha citado, además de la Velá, próximas citas como Cabalcor, Cosmopoética y Flora, así como la programación cultural del otoño y las actividades de Navidad. “Tenemos los eventos, tenemos visitantes y tenemos un comercio local que necesita actividad. Lo que falta es una estrategia municipal que conecte las tres cosas”, ha señalado.

Que el impacto económico llegue al entorno

El PSOE sostiene que el efecto que determinados acontecimientos ya tienen sobre los comercios y establecimientos hosteleros del centro debería extenderse a otros puntos de la ciudad.

La propuesta pasa por que cada gran cita cuente con una estrategia específica para favorecer a los negocios cercanos. Así, González ha puesto como ejemplos que la Velá repercuta en los comercios de la Fuensanta, que Cabalcor tenga impacto en los establecimientos de su entorno o que Flora y Cosmopoética generen oportunidades para las zonas donde desarrollan sus actividades.

“No se trata de llevar cada evento a todos los barrios”, ha precisado la edil, sino de conseguir que la actividad generada por cada acontecimiento revierta también en los negocios ubicados alrededor.

Campañas, rutas y acuerdos con los sectores

Para ello, el Grupo Socialista plantea una mayor coordinación entre las áreas municipales de Comercio, Turismo, Cultura y Fiestas, con iniciativas como campañas comerciales vinculadas a los eventos, rutas y promociones en establecimientos, acciones de difusión y acuerdos con los sectores turístico y hostelero.

González considera que el éxito de estas citas no debería medirse únicamente por el número de asistentes, sino también por su capacidad para generar consumo y actividad en tiendas, bares y pequeños negocios.

Preparar la Navidad con los comerciantes

El PSOE ha pedido además que el Gobierno municipal convoque a las asociaciones de comerciantes y empresarios antes de cerrar la programación de otoño e invierno y, especialmente, la campaña navideña.

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La concejala sostiene que los propios negocios deben participar en el diseño de las acciones vinculadas a estos acontecimientos para aprovechar mejor el flujo de visitantes. “Cada gran acontecimiento que organiza o apoya el Ayuntamiento debe ser también una oportunidad para la economía de la zona donde se celebra”, ha concluido.