El PSOE de Córdoba se prepara para unas primarias con dos candidatos seguros y un tercero en el aire

El PSOE elegirá a su candidato a la Alcaldía de Córdoba a través de primarias después de no lograr definitivamente una persona de consenso. De momento, solo dos de los cinco nombres que hay encima de la mesa han expresado abiertamente su intención de concurrir al proceso interno: la parlamentaria Victoria Fernández y el concejal José Antonio Romero. La terna que resta --formada por la subdelegada del Gobierno, Ana López, el concejal Ángel Ortiz y la senadora Ángeles Luna-- continúa sopesando su decisión.

Por tanto, la duda a despejar solo radica en el número de candidatos que terminarán concurriendo a las elecciones internas, aunque todas las fuentes consultadas aseguran que o será a dos bandas (Victoria Fernández y José Antonio Romero) o a tres, en ningún caso más, ya que sería complicado que todos los precandidatos lograsen los avales precisos.

Reunión de los ocho secretarios de la capital

Los secretarios de las ocho agrupaciones del PSOE en Córdoba se reunieron ayer por la tarde en la sede de la avenida del Aeropuerto durante algo menos de dos horas para abordar la elección de alcaldable, aunque no se produjeron novedades significativas dado la imposibilidad de alcanzar ya un pacto con los anuncios que Fernández y Romero habían hecho por la mañana.

Concluido el cónclave de los secretarios se reunió la ejecutiva de la agrupación Sureste para decidir si su candidato, Ángel López, continuaba adelante en las elecciones internas. El encuentro se prolongó más allá de las 11 de la noche, aunque el edil no despejará esta incógnita hasta el lunes, como él mismo avanzó a este periódico.

Algunas de las fuentes consultadas sostienen que de presentarse Ortiz, la subdelegada optaría por no concurrir y viceversa, y que es poco probable que Luna siga adelante, aunque la senadora aseguró ayer que seguía pensándoselo.

Ana López, Ángel Ortiz, María Ángeles Luna, José Antonio Romero y Victoria Fernández. / CÓRDOBA / CÓRDOBA

José Antonio Romero anuncia su candidatura

El concejal en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial del PSOE José Antonio Romero anunció el jueves por la mañana que se presentaría a las elecciones internas. Romero explicó que toma la decisión después de meditarla con compañeros, familia y amigos, y que lo hace pensando en la situación actual de la ciudad. "No me presento en contra de nadie, me presento por Córdoba", aseguró. Asimismo, el concejal dijo estar convencido de poder articular una candidatura de unidad que represente al PSOE de Córdoba.

Romero presenta como aval su perfil con 8 años de experiencia como concejal del Ayuntamiento de Córdoba, su compromiso y formación, por lo que se mostró convencido de representar "el proyecto que Córdoba necesita”. El edil considera que Córdoba puede aspirar “a mucho más” frente a “la parálisis e inmovilismo” del gobierno de José María Bellido.

José Antonio Romero, en la sala de prensa municipal este jueves. / CÓRDOBA

Quién es José Antonio Romero

José Antonio Romero, de 47 años, casado y con dos hijos, es licenciado en Historia y actualmente concejal del grupo municipal socialista y diputado provincial. Fue gerente de Cecosam con Isabel Ambrosio y en 2019 ocupó el puesto de portavoz del PSOE en Capitulares tras la marcha de la exalcaldesa al Parlamento andaluz. En 2023 se barajó la posibilidad de que fuera candidato, pero Antonio Hurtado acabó siendo el cabeza de lista.

En el mandato actual, Romero ha sido portavoz en la Diputación hasta que su amago de disputarle la secretaría provincial del partido a Rafi Crespín terminó costándole el puesto y, tras el congreso del PSOE-A en Armilla (Granada), fue sustituido por Esteban Morales en la institución provincial.

Victoria Fernández, en la sede del PSOE. / Manuel Murillo

Victoria Fernández presentará este viernes la precandidatura

Además de él, la parlamentaria andaluza Victoria Fernández hará oficial su precandidatura este viernes con "el objetivo de abrir una nueva etapa para Córdoba" y "construir la ciudad con la que sueñan los cordobeses y las cordobesas".

La exasesora de gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba y actualmente estudiante de grado de Antropología por la Universidad a Distancia (UNED).

Fernández fue delegada provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en Córdoba de la Junta de Andalucía entre 2005 y 2007 y desde ese año hasta 2010 fue cuarta teniente de alcalde con Rosa Aguilar, y presidenta de Vimcorsa en Córdoba. En 2010 dio el salto a la Junta de Andalucía para asumir la responsabilidad de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Obras Públicas.

En el sector privado ha trabajado en los campos de la formación y la cooperación.