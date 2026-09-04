Sucesos
Una persona herida tras ser atropellada por un coche cuando circulaba en patinete por el Vial Norte
El suceso ha tenido lugar a las 14.05 horas frente al hotel Córdoba Center
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Una persona ha resultado herida este viernes tras ser atropellada por un turismo en el Vial Norte de Córdoba capital mientras circulaba en patinete eléctrico.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 14.05 horas en la avenida de la Libertad, a la altura del hotel Córdoba Center. En ese punto, un turismo habría arrollado a una persona que circulaba en patinete eléctrico.
Hasta la zona se han desplazado agentes de la Policía Local y servicios sanitarios para atender a la persona herida. Por el momento, se desconoce el alcance de las lesiones.
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