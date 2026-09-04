"Parece de justicia que la sanidad pública financie los medicamentos para la obesidad"

La catedrática de Biología Celular de la Universidad de Córdoba (UCO) María del Mar Malagón Poyato, subdirectora científica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y responsable del grupo (Metabolismo y diferenciación adipocitaria) ha recibido recientemente el Wertheimer Award 2026. Se trata de uno de los reconocimientos científicos más prestigiosos del mundo que concede la World Obesity Federation a especialistas cuyas aportaciones han resultado decisivas para avanzar en el conocimiento de la obesidad, una enfermedad que supone uno de los principales retos en salud pública mundial. Malagón, que fue también presidenta de la Sociedad Española de la Obesidad (Seedo), lleva centrada desde hace más de 20 años en el estudio del tejido adiposo y de los mecanismos que regulan el metabolismo energético. Las investigaciones de esta cordobesa han contribuido a explicar cómo se desarrolla la obesidad y por qué esta enfermedad favorece la aparición de diferentes alteraciones metabólicas. Sus trabajos también han permitido identificar nuevos procesos implicados en la regulación del metabolismo, generando conocimiento útil para el desarrollo de futuras estrategias terapéuticas.

La subdirectora científical del Imibic y catedrática de Biología Celular de la UCO, María del Mar Malagón. / A.J. GONZÁLEZ

¿Cómo valora haber recibido este destacado reconocimiento?

Recibir este galardón ha sido un enorme honor, que comparto con todo merecimiento con todos los profesionales con las que he trabajado y trabajo actualmente en el Imibic y en la Universidad de Córdoba, sintiéndome especialmente orgullosa de que con este galardón se haya reconocido la investigación básica, que es clave para entender mejor una enfermedad tan compleja como la obesidad y para identificar nuevas oportunidades para su prevención, diagnóstico y tratamiento.

En los últimos años, se ha empezado a describir la obesidad como una enfermedad multifactorial, no solo ligada a la alimentación y al sedentarismo. ¿Cuántos factores se conocen ya que intervengan en la obesidad y qué queda por saberse?

La obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica y recurrente, patología que se ha demostrado científicamente que disminuye la calidad y la esperanza de vida. Entre los factores que la originan están los de tipo genético o epigenético. También influyen factores biológicos, como ocurre en el caso de la mujer durante la menopausia, y luego también están otros determinantes, que sí se pueden tratar de evitar, como son los hábitos de vida inadecuados, la ingesta de comida hipercalórica y la escasa realización de ejercicio. Además, también influye la falta de sueño o el estrés; los factores ambientales, como el calentamiento global (que haya menos producción de cultivos repercute en su incremento de precio) o los disruptores endocrinos, como por ejemplo los presentes en plásticos. También pueden influir determinados medicamentos, así como los factores socioeconómicos. Al haber tantos factores que repercuten, hay que hablar de obesidades y no de obesidad únicamente, porque cada uno de estos factores puede influir en mayor o menor medida en el desarrollo de obesidad. A pesar de lo avanzado, hace falta conocer más, encontrar, por un lado, biomarcadores que permitan prevenir el desarrollo de la enfermedad, teniendo en cuenta no solo el índice de masa corporal (IMC) como referente, y descubrir los mecanismos que regulan la ingesta y el balance energético a nivel del sistema nervioso, que aún no entendemos del todo. Por otro lado, normalmente no se ha considerado la edad, el género o la etnia en los estudios, factores todos ellos que impactan de manera en diferente en la obesidad.

María del Mar Malagón, durante la entrevista. / A.J. GONZÁLEZ

¿Están aumentando por algún motivo las causas de la obesidad?

Existen una parte de hábitos individuales que impactan en la obesidad, pero como ya hemos dicho es una enfermedad multifactorial. Los hallazgos científicos nos dicen que hay seguir trabajando en eliminar el estigma de culpabilizar a la persona con obesidad de su problema de salud. Por ejemplo, dependiendo del entorno y de su capacidad económica, a lo mejor esa persona con obesidad no dispone de los recursos necesarios para ir al gimnasio o para comprar comida saludable. De hecho, hay una enorme oferta de comida hipercalórica que resuelve el apetito y no impacta tanto en el bolsillo. Si a esto le unimos que cada vez hay más estrés, falta de sueño, entre otros factores, estamos más expuestos al exposoma (conjunto total de condicionantes) de la obesidad.

¿Cómo valora la aparición en los últimos años de tratamientos farmacológicos muy efectivos frente a la obesidad?

Que existan estos medicamentos es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, ya que ha cambiado el panorama de la obesidad. No hay que olvidar que partimos de que la obesidad es una enfermedad que es puerta de entrada a otras patologías muy graves, como enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2, hígado graso, dolencias músculo-esqueléticas o cáncer, entre otras. Hasta la existencia de estos fármacos lo único que se podía hacer era introducir cambios en los hábitos de vida o en casos más concretos, mediante cirugía bariátrica. Pero es muy importante resaltar que hay que tomar esta medicación bajo prescripción médica con las indicaciones establecidas por las autoridades competentes. Estos fármacos propician unas pérdidas de peso espectaculares y consiguen mejoras en la función de otros órganos, como el hígado, además de reducir el apetito.

¿Cuántos años se ha tardado en poder contar con estos medicamentos?

En los años 70-80 se identificaron las incretinas (hormonas que controlan en el intestino los niveles de glucosa), en particular la GLP-1, pero tuvieron que pasar más de 20 años hasta el desarrollo del primer fármaco basado en estas moléculas para el tratamiento de diabetes, y casi 30 años hasta la primera aprobación para obesidad. Actualmente, hay varios fármacos en desarrollo y el campo está muy abierto.

María del Mar Malagón, segunda por la derecha, durante la recepción del prestigioso premio mundial Wertheimer Award 2026. / CÓRDOBA

¿Debería financiar la sanidad pública estos medicamentos, ya que de momento solo se recetan de forma privada?

Parece de justicia que la sanidad pública financie los medicamentos para la obesidad, pues como ya he citado antes, la obesidad es una enfermedad que afecta a la esperanza de vida y a la calidad de vida de las personas que viven con ella. Una dificultad evidente es la prevalencia tan elevada de la obesidad y que hará necesario que se establezca una estrategia basada en la evidencia científica para determinar qué población tendría que beneficiarse de estos medicamentos.

¿Cree que existe riesgo de que se banalice el uso de estos medicamentos antiobesidad?

Como he mencionado, los fármacos antiobesidad siempre deben tomarse bajo prescripción médica y por profesionales especializados en el abordaje de esta enfermedad, acompañado por un programa de ejercicio físico y de alimentación adecuado a cada paciente. Hay que tener en cuenta que al dejar la medicación puede ocurrir un efecto rebote, mayor si no se acompaña el tratamiento con la adopción de hábitos saludables. Pero no hay que olvidar que la obesidad es una enfermedad crónica y, por tanto, habrá casos que haya que seguir con la medicación a largo plazo. Por otro lado, hay personas con un IMC normal, pero que presentan obesidad abdominal y que a lo mejor deberían consultar con el especialista la posibilidad de beneficiarse también de estos tratamientos, ya que la obesidad abdominal conlleva mayor riesgo cardiovascular. Hay que tener presente que cuando se trata la obesidad, el objetivo no es tanto perder peso, sino ganar salud para tener una vida libre de enfermedad el mayor tiempo posible.

¿Existen planes nacionales o autonómicos contra la obesidad?

A nivel nacional está el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, que está teniendo en cuenta factores que antes no se analizaban como la falta de sueño o el entorno socioeconómico de la persona. Y luego tanto Andalucía como otras comunidades autónomas tienen planes, centrados sobre todo en la obesidad infantil, pero es muy importante tener en cuenta que mucha de esa población pediátrica que presenta obesidad en la infancia podrá continuar con el problema en la etapa adulta, si no se logran resultados.

¿Qué investigaciones está realizando su grupo del Imibic sobre obesidad?

Mi grupo está centrado en el estudio del tejido adiposo, partiendo de que la obesidad es la acumulación excesiva o anómala de este tejido. Investigamos por qué se produce esa disfunción del tejido adiposo en obesidad, la cual provoca que los órganos dejen de funcionar bien, entre otras consecuencias, además de buscar biomarcadores predictivos de la obesidad.