Nuria Ceular Villamandos, decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO: "El Trabajo Social no debe tener género, tiene que ser una profesión plural"

- El próximo lunes 7 de septiembre da comienzo el curso 2026-2027 en la Universidad de Córdoba y lo hace con el grado de Trabajo Social como una de las grandes novedades. ¿Por qué nace precisamente ahora?

- Nace ahora como respuesta a una demanda social y territorial muy clara. Córdoba cuenta con una amplia red de servicios sociales, administraciones públicas y entidades del tercer sector, por lo que es necesario formar profesionales cualificados para atender una realidad social cada vez más compleja. Además, desde la Universidad de Córdoba éramos conscientes de que esta titulación ya estaba presente en buena parte de las universidades andaluzas. Por eso veíamos la necesidad de incorporarla a nuestra oferta, pero queríamos hacerlo con un modelo propio. No queríamos simplemente copiar o sumar un grado más.

- ¿Cuál es la principal diferencia con otros estudios de Ciencias Sociales que ya se podían cursar en Córdoba?

- La principal diferencia es la vocación de intervención directa sobre la realidad social. Además, es un grado muy multidisciplinar. Participan más de 13 áreas de conocimiento de la Universidad de Córdoba. Integra materias de Trabajo Social, que es el núcleo del plan de estudios, pero también de Psicología, Sociología, distintas disciplinas del Derecho y Organización de Empresas. Pero destaco especialmente su carácter dual, que la convierte en una titulación inédita en Andalucía. En el último año de carrera trasladamos el aula docente a la empresa, la administración o la entidad del tercer sector. De esta manera, antes de finalizar su etapa universitaria, el alumno ya se ha incorporado al mercado de trabajo.

- ¿Qué peso tiene el trabajador o la trabajadora social dentro de la realidad actual de Córdoba?

- Es un papel absolutamente esencial. Los trabajadores y trabajadoras sociales están presentes en muchísimos ámbitos que afectan directamente al bienestar y a la calidad de vida de las personas: servicios sociales comunitarios, salud, discapacidad, dependencia, familias, menores, migración, adicciones, violencia, etcétera. Además, Córdoba tiene la peculiaridad de contar con un tejido social especialmente importante. Aprovecho para destacar también la colaboración que hemos mantenido con estas entidades sociales, las administraciones y, por supuesto, el Colegio Profesional de Trabajo Social en la puesta en marcha del título y en el diseño de un plan de estudios capaz de satisfacer todos estos intereses. Es una realidad muy compleja que plantea muchos retos.

- ¿Cómo se ha recibido el nuevo grado entre los futuros estudiantes?

- La acogida ha sido muy positiva. Desde que se anunciaron las primeras intenciones de implantar este título percibimos muchísimo interés. Antes de tener la autorización definitiva, ya llamaban a la secretaría de la facultad o acudían presencialmente para interesarse. Fruto de ello es que ya en la primera adjudicación de junio se habían cubierto las plazas. En primer lugar, el grado resulta atractivo porque muchos estudiantes cordobeses ya no tienen que desplazarse a otras provincias para cursar estos estudios. Y, en segundo lugar, está el carácter dual, que hace especialmente atractiva la titulación.

- Se trata de un grado que suele contar con más alumnado femenino. ¿A qué diría que se debe esto?

- Tradicionalmente, el Trabajo Social, como sucede con otras profesiones vinculadas a los cuidados o a la intervención social, como la educación, ha contado con una presencia mayoritariamente femenina. Hay razones históricas y sociales detrás de esta realidad. Todo lo relacionado con el cuidado, la atención o el acompañamiento de menores se ha asociado culturalmente a la mujer. De hecho, la presencia femenina en este curso es del 96%. Pero debemos empezar a contribuir a superar esta situación. El Trabajo Social no debe tener género. Hablamos de una profesión que requiere capacidad de análisis, planificación, gestión, liderazgo e intervención, y esas competencias no son femeninas ni masculinas. Uno de nuestros retos es atraer también a hombres hacia estos estudios. Debe ser una profesión plural.

- Para concluir, ¿cuáles son las expectativas a largo plazo depositadas en este grado?

- Aspiramos, en primer lugar, a consolidar esta titulación como un grado de calidad y con una identidad propia dentro del sistema universitario andaluz. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad. Queremos que esté completamente conectado con Córdoba y con su provincia y, por supuesto, abierto a evolucionar conforme cambien las necesidades sociales. Y siempre con una expectativa que no podemos olvidar: la empleabilidad. Nuestro objetivo en este decanato ha sido y es la gestión de la empleabilidad. El egresado es nuestro foco.