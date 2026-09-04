El Mediterráneo será el eje de los dos próximos mercados temáticos de Córdoba: fechas, programación y ubicación

La esencia de los dos próximos mercados temáticos de Córdoba -ediciones de 2027 y 2028-, que se celebran habitualmente en el mes de enero, versará sobre la Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, que la ciudad acoge en 2027. Tal y como se explica en el pliego de condiciones técnicas para la contratación de la organización y gestión del mercado temático, publicado en la Plataforma de Contratación con fecha 3 de julio de 2026, "deberá plantearse como un acontecimiento cultural" que "abandonará el marco estrictamente medieval para transformarse en un homenaje al mar Mediterráneo como puente de culturas, comercio y civilizaciones".

Además, el nuevo mercado centrado en el Mediterráneo como puente de culturas tendrá que proponer una "recreación histórica acorde a la temática propuesta, con programación cultural (música, danza y teatro) así como actividades festivas y lúdicas (gastronomía, decoración, ambientación, etc)".

La ubicación será en el entorno del río Guadalquivir y el Puente Romano de Córdoba (entre el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, la calle Acera Mira el Río, los Jardines del Rocío, la avenida de Fray Albino y el entorno de la Calahorra) los días 29, 30 y 31 de enero de 2027; así como los días 28, 29 y 30 de enero de 2028.

Así será la programación del nuevo mercado temático

El nuevo mercado temático tendrá una inauguración con todos los grupos participantes en la Puerta del Puente, así como tres actuaciones musicales, tres pasacalles, tres espectáculos itinerantes y otros tres infantiles, con un total de 12 pases, en la primera tarde y noche del evento, que será un viernes.

La inauguración del Mercado temático de Córdoba en 2025, que tuvo estética andalusí. / Ramón Azañón

El segundo día, el sábado, comenzará la actividad a las 11.00 y hasta las 15.00 horas habrá cinco actuaciones variadas y tres infantiles, con un total de ocho pases. Por la tarde habrá otros 12 pases divididos en tres musicales, tres pasacalles, tres itinerantes y tres infantiles. Además, a las 16.30 horas, se realizará un pasacalles extraordinario desde Las Tendillas o Capitales hasta la ubicación del mercado, pasando por La Corredera, la plaza de las Cañas y la plaza del Potro. Desde las 17.00 a las 20.00 horas funcionará el Parque Infantil.

Habrá multitud de pasacalles matutinos y vespertinos, puestos de oficios y de alimentación así como actividades infantiles

Finalmente, el domingo y último día de mercado, habrá otro pasacalles, en este caso matutino (12.00 horas) desde Las Tendillas al mercado y otros ocho pases de mañana (cinco variados y tres infantiles). Por la tarde, se repite la misma dinámica: tres musicales, tres pasacalles, tres itinerantes y tres infantiles, con el Parque Infantil funcionando de 17.00 a 20.00 horas.

Todas estas actividades "correrán a cuenta del solicitante en materia de contratación, producción y dotación", explica el pliego del Ayuntamiento de Córdoba.

La inauguración del Mercado temático de Córdoba en 2025, que tuvo estética andalusí. / Ramón Azañón

Puestos de comida, artesanía y demostraciones en vivo

El Ayuntamiento de Córdoba precisa en las condiciones técnicas para las empresas interesadas en organizar estas dos próximas ediciones del mercado temático cómo deben ser los puestos de artesanía, alimentación, restauración y demostraciones de oficios en vivo.

En concreto, los puestos deberán estar "ambientados en la época y temáticas propuestas", con una denominación concreta de cada uno de ellos en la propuesta del proyecto. Serán un mínimo de 100 y un máximo de 160, con ubicaciones que deben contar con el visto bueno municipal.

Los talleres y oficios antiguos demostrativos serán, como mínimo, del 10% del total de puestos de artesanía y deberá contemplar herrería, cantería, alfarería, moldeo y soplado de vidrio, tejido de lana, panadería, cestería, repujado de cuero y orfebrería.

Taller de oficios demostrativos en una edición anterior. / A.J. González

Las paradas de restauración, por su parte, no pueden exceder del 15% del total de puestos. Además, el Ayuntamiento se reservará un espacio de un máximo de 20 metros en la avenida de Fray Albino donde se ubicarán cuatro puestos de artesanía y uno de zumos naturales, "con el fin de favorecer los intereses y derechos de los artesanos y artesanas de Córdoba que durante todo el año mantienen un mercadillo artesanal en la zona".

Filosofía de la estética del Mercado Mediterráneo de Córdoba

Finalmente, hay que destacar que, "a modo de sugerencia", el Ayuntamiento expone en el pliego unas "propuestas estéticas admitidas para la caracterización del personal" que trabaje en el Mercado Mediterráneo de Córdoba.

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Puesto de comida en el mercado temático de Córdoba. / A. J. González