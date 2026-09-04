Leo, el león de el peluche que ayuda a los niños a superar el miedo a las vacunas en Córdoba

El centro de salud de Huerta de la Reina de Córdoba ha impulsado una iniciativa para que la experiencia de ser atendido en un centro de salud se convierta en una aventura positiva para la población pediátrica, en especial para los niños de menor edad. La enfermera gestora de casos de este centro, Adoración Muñoz, indica que la propuesta que se ha implantado se encuentra enmarcada en el Plan de Humanización del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Muñoz recalca que el equipo del centro de salud ha diseñado un entorno adaptado dentro de estas dependencias en el que las vacunas, las revisiones y las consultas con la enfermera infantil y pediatra se gestionan desde la empatía, el juego y la cercanía.

Al frente de esta iniciativa se encuentra Azahara Pérez, enfermera pediátrica en el centro de salud Huerta de la Reina, la propia Adoración Muñoz y el coordinador de Enfermería de este centro, Pedro Galey, en colaboración con el resto de profesionales del centro.

Un niño espera para ser atendido en el centro de salud de Huerta de la Reina, junto a la mascota Leo. / A.J. GONZÁLEZ

Una campaña con recursos propios e imaginativos

Lo más llamativo del proyecto es su carácter colaborativo, recalca esta enfermera, ya que, ante la falta de recursos específicos, las enfermeras, con el apoyo de familiares, amigos y alumnado del grado de Enfermería en prácticas, vienen aportando juguetes, cuentos y manualidades hechas a mano para decorar y dinamizar el espacio.

Leo, el peluche amigo de los niños

Adoración Muñoz recalca que el gran protagonista de esta iniciativa humanizadora es Leo, un león de peluche que cumple una doble función formativa y terapéutica. Por un lado, sirve como gancho para fomentar la lectura temprana, ya que insta a que los pequeños lean cuentos en la sala de espera o que incluso se los lleven a casa. Y, por otro lado, también se dispone en el centro de salud de un cochecito en forma de león que se convierte en el aliado perfecto para la enfermera Azahara Pérez y el resto del equipo. Los pequeños juegan a explorar al peluche antes de ser atendidos en la consulta o antes de recibir una vacuna, lo que reduce drásticamente el estrés y el habitual miedo al pinchazo, explica esta enfermera.

La enfermera pediátrica Azahara Pérez, una de las impulsoras de esta iniciativa de humanización. / A.J. GONZÁLEZ

Cuentacuentos por el Día del Libro

Por otro lado, como parte de esta estrategia de salud comunitaria impulsada por el equipo de enfermería del centro de salud de Huerta de la Reina, el centro organiza cada año un cuentacuentos coincidiendo con el Día del Libro. Los objetivos son fomentar los beneficios de la lectura frente al abuso de las pantallas y visibilizar la figura de la enfermera infantil como un referente de confianza y bienestar, expone Adoración Muñoz. Cada edición de este cuentacuentos se centra en una temática clave para el desarrollo saludable, utilizando la fantasía como herramienta pedagógica.

La enfermera del centro de salud Huerta de la Reina Azahara García, con un paciente y su madre. / A.J. GONZÁLEZ

Así, en el año 2023 el cuentacuentos se llamó El hada curalotodo, que estuvo enfocado a humanizar la profesión, mostrando a la enfermera como un ser protector que ayuda a sanar. Por su parte, el cuentacuentos de 2024 se llamó El gran festival de frutas y verduras y consistió en un baile interactivo para enseñar los beneficios de una dieta variada basada en «comer colores».

Ya en 2025 se pudo disfrutar en este centro de salud del cuentacuentos La gimkana de Niko, que contempló una jornada de pruebas físicas para promover el deporte y combatir el sedentarismo. Y, finalmente, este 2026, la campaña ha llevado el nombre de Sonrisalandia, centrada en el cepillado de las sonrisas mágicas de los niños y enfocada en inculcar una higiene bucodental correcta desde la infancia.

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Cuentacuentos para fomentar la salud bucodental. / CÓRDOBA

La enfermera gestora de casos de Huerta de la Reina subraya que, los profesionales de este centro de salud quieren demostrar que con vocación y creatividad se puede prestar una asistencia sanitaria de calidad y más humana, lo que redunda en un mayor bienestar para los pacientes pediátricos y sus familias.