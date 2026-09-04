Consejos sanitarios
Isaac Galiani, experto en Dietética y Nutrición de Córdoba: la dieta mediterránea y el ejercicio son clave para volver a la normalidad tras el verano
Evitar dietas milagro y optar por la dieta mediterránea son claves para reducir la ingesta de ultraprocesados y la retención de líquidos
Las vacaciones estivales ya han terminado para gran parte de la población, aunque el verano aún no haya acabado ni las altas temperaturas tampoco. Durante julio y agosto es habitual que muchas personas puedan coger algún kilo de más como pasa en las navidades, porque a lo mejor no se realiza tanta actividad física y en la alimentación diaria hay una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados, postres, frituras en aceites menos saludables, refrescos o bebidas alcohólicas o azucaradas con alto índice de calorías, señala Isaac Galiani, experto en Nutrición Humana y Dietética del hospital Cruz Roja Córdoba.
Para tratar de volver al peso anterior a las vacaciones y reducir la retención de líquidos (algo que pasa mucho cuando se come de forma menos equilibrada y saludable), este especialista, que es también el vocal en Córdoba del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía, aconseja retomar hábitos más sanos.
La dieta mediterránea, la mejor alianza
Estas rutinas pasan, en primer lugar, por ingerir productos propios de la dieta mediterránea en una proporción adecuada a lo que necesita cada persona en concreto, incluyendo en esa dieta legumbres, frutas, verduras, pescado azul, aceite de oliva virgen extra, cereales integrales, frutos secos, huevos, lácteos desnatados y carne menos grasa. Además, Galiani recuerda la importancia de preparar estos productos para que sumen menos calorías, mediante cocción, y de forma más esporádica en forma de fritura.
No pensar en septiembre como un castigo
Isaac Galiani anima a no asociar septiembre a un mes de «castigo» en el que hay que comer menos, sino a una fecha a partir de la cual volver a alimentarse de forma más ordenada, sana y proporcionada en calorías con lo que cada persona por sus características va a necesitar para mantenerse bien, combinando en la medida de lo posible esa dieta saludable con la realización de ejercicio físico.
Galiani advierte del riesgo de realizar dietas para bajar rápidamente de peso sin supervisión de un especialista y sin haber realizado previamente un estudio personalizado nutricional y corporal, así como una analítica a esa persona.
Equilibrar la báscula se logra a medio y largo plazo
«Lograr reducir los kilos de más y obtener un peso más adecuado suele conseguirse a medio y largo plazo, no de forma instantánea ni milagrosa, y debe hacerse bajo supervisión especializada para evitar posibles consecuencias negativas en la salud», insiste este experto.
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