Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 4 de septiembre de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Festividad
Celebración de la Velá de la Fuensanta
A_las 22.00, tendrá lugar la inauguración de la Velá 2026 y el pregón a cargo de el párroco de la parroquia y Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, Ignacio Juan Sierra Quirós. A las 22.30, comenzarán las actuaciones musicales con la copla de Cristina Carrasco; a continuación, a las 23.30, seguirá la música con el concierto de Sastipen, y para finalizar la jornada, a las 00.30, actuará la orquesta Aldebarán.
CÓRDOBA. Plaza del Pocito.
Avda. de la Fuensanta.
22.00 horas.
Noches en la terraza
Antonio Carlos ‘Titín’ presenta ‘Canción casera’
La propuesta musical de Antonio Carlos, cantautor cordobés, construye su universo artístico desde la cercanía, la honestidad y la emoción cotidiana, partiendo de la canción de autor para abrirse a sonoridades actuales donde conviven el pop, el rock y una sensibilidad íntima muy reconocible. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro Recepción Visitantes.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Música
VIII Ciclo de Lírica en Córdoba
La velada de hoy contará con las actuaciones de Carmen Larios, soprano; Francisco Bermudo, barítono, y Silvia Mkrtchian, piano. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
20.30 horas.
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