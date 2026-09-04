Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 4 de septiembre de 2026

Festividad

Celebración de la Velá de la Fuensanta

A_las 22.00, tendrá lugar la inauguración de la Velá 2026 y el pregón a cargo de el párroco de la parroquia y Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, Ignacio Juan Sierra Quirós. A las 22.30, comenzarán las actuaciones musicales con la copla de Cristina Carrasco; a continuación, a las 23.30, seguirá la música con el concierto de Sastipen, y para finalizar la jornada, a las 00.30, actuará la orquesta Aldebarán.

CÓRDOBA. Plaza del Pocito. Avda. de la Fuensanta. 22.00 horas.

Noches en la terraza

Antonio Carlos ‘Titín’ presenta ‘Canción casera’

La propuesta musical de Antonio Carlos, cantautor cordobés, construye su universo artístico desde la cercanía, la honestidad y la emoción cotidiana, partiendo de la canción de autor para abrirse a sonoridades actuales donde conviven el pop, el rock y una sensibilidad íntima muy reconocible. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro Recepción Visitantes. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Música

VIII Ciclo de Lírica en Córdoba

La velada de hoy contará con las actuaciones de Carmen Larios, soprano; Francisco Bermudo, barítono, y Silvia Mkrtchian, piano. Entrada libre hasta completar aforo.