Del 4 al 8 de septiembre
Guía completa de la Velá de la Fuensanta de Córdoba 2026: horarios, actuaciones, procesiones y programa de actividades
Una de las fiestas más populares de Córdoba abre de nuevo el calendario festivo de la ciudad tras el parón del verano
Córdoba retoma el ritmo con el inicio del mes de septiembre, no sin antes disfrutar de una de sus celebraciones más populares. Antes de la vuelta al cole de los más pequeños y justo después de la vuelta al trabajo de muchos, el barrio de la Fuensanta acoge este fin de semana su Velá que como cada año cuenta con una variada programación religiosa, festiva y tradicional.
La Velá de la Fuensanta dará pistoletazo de salida hoy viernes, 4 de septiembre, tras el pregón, dando paso a un fin de semana repleto de actividades en el barrio para festejar a Nuestra Señora de la Fuensanta en la plaza del Pocito, donde se encuentra el Santuario de la Virgen.
Este año, la Velá de la Fuensanta se alargará un día más y el programa se alarga hasta el martes, día 8 de septiembre, día de la patrona y festivo local. Así, tras un verano de parón, las campanitas de la Fuensanta sonarán para dar paso a la temporada de fiestas 2026-2027.
Inauguración y pregón de la Fuensanta
La fiesta comenzará el viernes 4 de septiembre, a las 22.00 horas, con la inauguración y el pregón a cargo del párroco del barrio de la Fuensanta, Ignacio Juan Sierra Quirós.
A continuación, a las 22.30 horas, actuación de copla a cargo de Cristina Carrasco, un concierto de Sastipen y la actuación de la Orquesta Aldebarán.
Degustaciones, fiesta y animación
El sábado 5 de septiembre, a las 12.00 horas, habrá una degustación y reparto de frutas, con la colaboración de la AAVV San José Obrero y Mercacórdoba.
A continuación, a las 13 horas, se celebrará la tradicional sardiná, a cargo de la asociación de vecinos con productos donados por Mercacórdoba.
Tras las degustaciones culinarias, tomará relevo la música con Rumba y vinilo y animación infantil de Detrás del caimán.
Además, por la noche, a partir de las 22.00 horas, actuarán los coros Yerbabuena y Ritmo Sureste y un tributo al rock andaluz a cargo de Mozárabe. La fiesta seguirá a las 00.30 horas, con el Remember de Dj Faxion.
El domingo, 6 de septiembre, tendrá lugar la tradicional Huevá a partir de las 12.30 horas. A la par, a las 14.00 horas, actuarán las academias de baile en la plaza del Pocito.
Procesión de la Virgen de la Fuensanta
El traslado de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral tendrá lugar el domingo 6 de septiembre, mientras que la procesión solemne se celebrará el lunes 7 de septiembre.
El domingo 6, a las 19.00 horas tendrá lugar la eucaristía y traslado de la Virgen con Santo Rosario a la Santa Iglesia Catedral.
El lunes 7 de septiembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar la eucaristía en la Catedral y posterior traslado al Santuario de la Fuensanta.
Festivo y Salmorejá
El 8 de septiembre, día de la Fuensanta, habrá misa a las 10.30 horas en el santuario, presidida de nuevo por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Asimismo, a las 12.30 horas, la AVV San José Obrero celebrará la tradicional salmorejá, finalizando así su ronda de degustaciones con este plato típico cordobés.
XIV Ruta del Caimán
Junto a los eventos gastronómicos, otro de los clásicos de La Velá que se afianza año tras año es la Ruta del Caimán, con un paseo en piragua por el río Guadalquivir del 6 al 8 de septiembre. La salida tendrá lugar desde el Centro Náutico del Balcón del Guadalquivir hacia el Puente Romano, y vuelta.
El viernes 4 tendrá lugar la información e inscripciones a las 19.00 horas. El sábado habrá travesías a las 10.00, 11.30, 13.00, 16.30, 18.00 y 19.30; mientras que el domingo 6 y el martes 8 habrá tres salidas cada jornada, a las 10.00, 11.30 y 13.00 horas.
Programación de la Velá de la Fuensanta 2025
Además de las actividades citadas, la Velá de la Fuensanta contará con actuaciones musicales, actividades infantiles y atracciones para los más pequeños, instaladas en el tramo de la Avenida de la Fuensanta junto a la iglesia. Esta es la programación de la Velá de la Fuensanta.
Viernes 4 de septiembre
22.00 horas. Inauguración oficial de la Velá con el pregón de Ignacio Juan Sierra Quirós.
22.30 horas. Actuación de copla con Cristina Carrasco.
23.30 horas. Concierto Sastiren: al cante Junquera Cortés, Manuel Fernández y Juan P. Tirado.
00.30 horas. Actuación de la orquesta Aldebarán.
Sábado 5 de septiembre
12.00 horas. Degustación popular de frutas, con la colaboración de la AVV San José Obrero y Mercacórdoba.
13.00 horas. Degustación popular: la Sardiná, con la colaboración de la AVV San José Obrero y Mercacórdoba.
14.00 horas. Actuación del grupo musical Rumba Vinilo.
21.00 horas. Animación infantil Detrás del Caimán.
22.00 horas. Coros en la Velá: actuaciones de los coros Yerbabuena y Ritmo Sureste.
23.30 horas. Actuación de Mozárabe, un tributo al rock andaluz.
00.30 horas. Remember Disco DJ Faxion.
Domingo 6 de septiembre
12.30 horas. Degustación popular: Huevá, con la colaboración de la AVV San José Obrero.
14.00 horas. Actuación de academias de baile locales cordobesas Jorge del Pino y Flora e Hija.
18.45 horas. Bendición de las aguas del Pocito. Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta.
19.00 horas. Eucaristía y traslado de la Virgen, con el rezo del Santo Rosario hasta la Santa Iglesia Catedral, acompañada por grupos jóvenes de las Cofradías Cordobesas y la Delegación Diocesana de Juventud.
19.30 horas. En la Santa Iglesia Catedral. Solemne Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de la Fuensanta, presidida por Jesús Fernández González, obispo de Córdoba, concelebrada por el Cabildo Catedralicio. Posterior traslado de la Virgen al Santuario. Participan las Hermandades y Cofradías de Córdoba. Los niños reciben a la Virgen con campanitas a la entrada del Santuario.
20.00 horas. Actuación del grupo musical A Mi Manera.
20.30 horas. Actuación de la academia de baile Baila Conmigo.
23.30 horas. Actuación de El Último Rebelde, tributo a El Último de la Fila.
Lunes 7 de septiembre
14.00 horas. Actuación del grupo musical Cal y Canto.
16.30 horas. Actuación del grupo musical Gabbana.
20.00 horas. Música DJ.
21.00 horas. Grupo de baile Flitflamc.
Martes 8 de septiembre
10.30 horas. Solemne Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Jesús Fernández González, obispo de Córdoba, concelebrada por el Cabildo Catedralicio.
12.30 horas. Degustación popular: salmorejá, con la colaboración de la AVV San José Obrero.
12.30 horas. Animación infantil Los Niños del Pocito.
13.30 horas. Actuación del grupo musical Sinergia.
Día de los niños
El martes será el día para los niños y las atracciones tendrán el 50% de descuento. Los horarios de las atracciones son viernes 4, de 20.00 a 04.00; sábado, de 12.00 a 04.00; domingo, de 12.00 a 02.00; lunes 7, de 12.00 a 04.00 y martes 8, de 12.00 a 22.00.
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