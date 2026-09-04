La Fuensanta repica en el Pocito y pone voz a su Velá: "Vuelve el señorío antiguo, la alegre romería"

Una campanilla de barro cuesta poco. Apenas unas monedas. Pero su sonido parece eterno. En la plaza del Pocito, los niños las levantan, las agitan y vuelven a hacerlas sonar. Una parece responder a otra. Una madre exclama: "Una campanita para Sofía". Y, mientras escriben su nombre, la familia aguarda ilusionada. El tintineo se mezcla con las conversaciones y llega hasta el Santuario. Entonces, uno se percata de que es septiembre y está en la Velá de la Fuensanta.

Aún queda luz cuando las primeras familias se acercan a los puestos. Los seis autorizados este año colocan las campanillas unajunto a otra. Las pequeñas piezas esperan para cumplir su función. Es casi un rito iniciático. Los niños no tardan demasiado en decidir. Cogen una, la hacen sonar y empieza la Velá. También los mayores conocen el ritual. Algunos se acercan con sus hijos. Otros llegan con los nietos. La campanilla cambia de manos, pero la costumbre sigue el mismo camino.

En la plaza, mientras tanto, la noche gana terreno. La gente entra y sale de la iglesia. Rezan, fotografían a la Virgen y le entregan ofrendas. Los niños se asoman al pozo o se asombran con el caimán. La avenida comienza a iluminar sus atracciones. En los alrededores del Santuario se cruzan quienes vienen al pregón y quienes solo han salido a dar una vuelta.

Una niña con una de las tradicionales campanillas en la Velá de la Fuensanta / Manuel Murillo

A las 22.30 horas, Ignacio Juan Sierra Quirós toma la palabra para inaugurar de forma oficial la celebración. Su cara es conocida en el barrio. Quien pronuncia el pregón que abre los cinco días de fiesta es el párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. Delante tiene una plaza pendiente de sus palabras. Pero está acostumbrado, no le tiembla la voz. A pocos metros, la verbena sigue preparando su propia noche.

Exaltación de la Virgen

"¡Dios te salve, María, Virgen de la Fuensanta!". Esas han sido las primeras palabras del pregonero, anticipando lo que sería una bella y aplaudida exaltación del carácter espiritual de la fiesta. A sus 53 años, el párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta se ha definido indigno del honor de pregonar las fiestas. Tampoco ha querido hablar desde el nombre propio. Lo ha hecho como "quien cuida a la Fuensanta, el cura de su barrio". Una tarea que, "sin mérito", afirma, desempeña desde hace cuatro años, después de llegar a Córdoba en 2022 tras dos décadas como párroco de Castro del Río. A los vecinos de aquel municipio también les ha reservado unas palabras.

Sierra Quirós ha llevado el pregón hasta el origen de la devoción. Hasta aquel 8 de septiembre de 1420 en el que, según la tradición, Gonzalo García cavó bajo una higuera siguiendo el mandato de la Virgen y encontró el agua con la que pudo salvar de la enfermedad a su mujer y a su hija. El Santuario, ha expresado, es "manantial de consuelos para miles de cordobeses".

Pero el párroco no ha querido quedarse en el pasado y ha hablado de una ciudad que, al acercarse a la Fuensanta, recupera algo de sí misma. "Esta ciudad patricia se reencuentra con su esencia, de señorío y fiesta", ha señalado. Una esencia que ha resumido en una imagen sencilla: "La esencia de una familia que se reúne y festeja". "Vuelve el señorío antiguo, la alegre romería", ha proclamado el párroco.

Beatriz Zafra Carrillo ha conducido el acto previo a la verbena. Antes del pregonero ha intervenido el alcalde de Córdoba, José María Bellido. El regidor ha presentado a Ignacio Sierra como un fuensantero de adopción, "un cura muy mariano" e "implicado en todas las actividades" del barrio. Que en tan poco tiempo haya sido designado como voz de las fiestas se debe, según el priemr edil a la propia esencia del barrio y de las fiestas: "Te acoge, te identificas y te muestra su cariño". El periodista José Antonio Luque, después, ha presentado al pregonero.

Junta al alcalde, estaban el concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y otros miembros del gobierno local. También han asistido a la inauguración miembros del PSOE, Vox y Hacemos Córdoba, parlamentarios, y representantes de instituciones y asociaciones locales.

Al son del flamenco

Cuando el pregón ha terminado, la plaza ha recuperado su jaleo. Cristina Carrasco y su grupo han sido los primeros en ocupar el escenario, y el baile ha tomado el relevo a las palabras. Más tarde llega Sastipén. Junquera Cortés, Manuel Fernández y Juan P. Tirado pondrán voz a una noche que ya ha cogido su propio ritmo. Algunos han venido para el pregón y acabarán alargando la noche. Otros han llegado sin más intención que dar una vuelta y han terminado encontrando un sitio desde el que escuchar la música.

Cristina Carrasco pone el toque flamenco a la inauguración de la Velá. / Manuel Murillo

En la avenida de la Fuensanta, las atracciones mantienen su particular llamada. Una familia negocia una última subida. Los niños conocen bien ese trato: la última vuelta nunca suele ser la última.

Pasada la medianoche, la Orquesta Aldebarán recogerá el testigo. La madrugada empezará a ganar terreno y La Fuensanta cambiará de público, pero conservará el mismo movimiento. Los que llegaron temprano comenzarán a marcharse. Otros acabarán de llegar.

Lo que está por venir

Quedan cuatro días de Velá y todavía faltan algunas de sus escenas más reconocibles. Llegará la sardiná. También la huevá. Los colectivos vecinales volverán a poner mesas y a reunir a los suyos alrededor de la comida. Allí, entre un plato y otro, la fiesta seguirá encontrando una de sus formas más sencillas de celebrar: sentarse juntos, hablar sin prisa y dejar que la noche avance.

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El río tendrá también su lugar. La 16ª Ruta del Caimán de Piragüismo llevará la celebración hasta el Guadalquivir el sábado, el domingo y el martes. Las inscripciones han comenzado hoy en el Centro Náutico del Balcón del Guadalquivir. Durante unas horas, la Velá cambiará la plaza por el agua y las luces de la avenida por el paisaje de ribera.