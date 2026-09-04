La Fiscalía de Córdoba pide 16 años de cárcel para un acusado de dos delitos de agresión sexual a una joven

La Fiscalía de Córdoba solicita una pena total de 16 años de prisión para un hombre acusado de dos delitos de agresión sexual y un delito leve de lesiones, tras presuntamente arrinconar y realizar tocamientos no consentidos a una joven a la salida del lugar donde ambos se encontraban en la capital cordobesa.

Según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en compañía de unas amigas y, en un momento dado, el acusado la invitó a salir al exterior en su compañía.

Una vez fuera, el procesado cambió "bruscamente de actitud" y arrinconó a la víctima "sujetándola violentamente". Tras ello, y a pesar de que la chica "le manifestó expresamente que no quería mantener relaciones con él", éste, "con ánimo libidinoso, le tocó sus partes íntimas y pecho".

Así las cosas, la acusación pública pide para el imputado ocho años de cárcel por cada uno de los delitos de agresión sexual (16 años en total), y seis años de libertad vigilada. Asimismo, por el delito leve de lesiones solicita la imposición de una pena de multa de 45 días a diez euros diarios.

Noticias relacionadas

Igualmente, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un periodo de 13 años. Por último, el Ministerio Público solicita que se imponga al acusado la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima, así como la prohibición de aproximarse a ella, a su domicilio o a su centro de trabajo y estudios, en un radio inferior a 500 metros durante un plazo de nueve años.