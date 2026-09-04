De 'farmear aura' a construir la Sagrada Familia: Córdoba se rinde al mundo de los juegos de mesa

Juegos para farmear aura, desarrollar una granja, crear noticias y trabajar en un periódico, o construir, metafóricamente hablando, las vidrieras de la Sagrada Familia. La lista es prácticamente infinita. Este viernes se ha inaugurado la vigésimo primera edición del Festival Internacional de Juegos, que permanecerá abierta hasta este domingo 6 de septiembre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC). La cita busca seguir impulsando y desarrollando un sector que vive un auge desde la pandemia.

Nueva ubicación

En su inauguración, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha puesto en valor el cambio de ubicación al CEFC, con el abandono del Palacio de la Merced, y ha destacado las «altas capacidades, dimensiones y versatilidad» del nuevo espacio. La cita cuenta con más de medio centenar de expositores que reúnen a editoriales, creadores, tiendas, diseñadores y artistas, en un amplio abanico de propuestas que se complementan con zonas de juego, sorteos y alguna que «otra sorpresa», según aseguran desde la organización.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido asiste a la inauguración del Festival Internacional de Juegos de Córdoba. / Manuel Murillo

Precisamente, Jesús Torres, presidente de la Asociación Cultural Jugamos Todos, ha puesto en valor el trabajo que realiza la entidad y la consolidación de un evento que, con esta nueva ubicación y cambio de fechas, busca «seguir creciendo». Para Torres, esta edición supone «un nuevo comienzo» y ha invitado a los cordobeses a «pasarlo bien» en torno a esta afición.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que es «una magnífica noticia que algo que lleva más de 20 años celebrándose tenga ganas de seguir creciendo» y lo haga «transmitiendo el amor por los juegos, el aprendizaje y la educación». Tras estas palabras, se ha animado a participar y, con unas divertidas gafas y acompañado de los autores invitados, Rob Daviau y Marcus Carleso, ha cortado la cinta entre risas.

Juegos para todos los gustos

Lo cierto es que la variedad de juegos existente es prácticamente infinita y de lo más curiosa. La gaditana Ada Caba muestra sus cuatro juegos, desarrollados por la empresa que fundó junto a su marido, Badan Studios. Entre ellos se encuentra su nueva creación, un juego de batallas de aura en el que los participantes tienen que imitar poses del six-seven o mewing, entre muchas otras. Una propuesta muy divertida que, asegura, «sirve para que los padres se acerquen al mundillo de sus hijos».

La concepción de su empresa, de hecho, es llevar el espíritu del juego a su máxima expresión y «juntar a tres generaciones a jugar», algo que, admite, es un reto «tan bonito como ambicioso». En sus propuestas también busca que «se aprenda a jugar en un minuto», ya que reconoce que, a pesar del crecimiento del sector, «las instrucciones enrevesadas siguen siendo una barrera de entrada».

Festival Internacional de Juegos de Córdoba en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. / Manuel Murillo

Igual opina Gemma Sanz, de la editorial Tranjis Games, que apuesta por «juegos rápidos, fáciles de entender y muy divertidos». Entre ellos destaca Bomb-5, una «apuesta familiar que sorprende por sus reglas locas y lo frenético que es». Esto forma parte de los llamados soft games, aunque también cuentan con propuestas más de nicho, como un juego sobre los siete pecados capitales que, asegura, requiere más pensamiento y reflexión. Su éxito, explica, reside en «una temática atrevida que sorprende, genera morbo» y «un arte muy trabajado».

Un sector en pleno auge

Para Rafael Aranda, de la tienda Draco, el sector del juego de mesa vive «su mejor momento», en un crecimiento que «está lejos de frenarse» tras el boom de la pandemia. En su puesto se ofrecen propuestas como una que permite recrear el día a día en un periódico —qué irónico—, otra que consiste en construir, metafóricamente hablando, las vidrieras de la Sagrada Familia de Barcelona, y otras como Dewan, que, apunta, es de los más vendidos y un juego de estrategia ambientado en el mundo de las tribus y los territorios.

Aranda defiende que es un sector «muy competitivo», pero con «espacio para todos», y que debe seguir creciendo «acercándose a los gustos de la gente» y rompiendo tabúes: «Hay mínimo un juego para cada persona», sentencia.

Juego de baloncesto. / Manuel Murillo

Así opina precisamente Ángel Gutiérrez, un joven que ha venido con varios amigos a la cita. Él empezó a jugar en pandemia y desde entonces se ha enganchado: «Empecé con Catan y desde entonces me ha ido absorbiendo», dice entre risas. Su amigo Luis admite que viene con cierta incertidumbre porque «se me dan muy mal» y «me cuesta seguir las normas a veces», aunque se acerca a observar con curiosidad diferentes propuestas.

Espacio para artistas

Los artistas también tienen su espacio en la feria. Es el caso de Juan Pedro Vázquez, de la asociación de artistas Vimart, que reúne a más de 200 creadores de Córdoba. Varios de ellos, entre ilustradores, dibujantes y diseñadores, ofrecen sus creaciones en la feria en forma de imanes, chapas, marcapáginas o llaveros de los juegos más populares. «Es una oportunidad para nosotros, no solo de vender, sino de hacer contactos, mostrar nuestro talento y lograr oportunidades laborales», recalca.

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Santi Llopis, de Domingo Juegos, se dedica a crear y diseñar tapetes, un mercado que, aunque admite que es de nicho, «cada vez más gente se interesa». Trabaja tanto por encargo como con diseños propios de los juegos más populares, que también ofrece a la venta. Entre sus clientes se encuentran editoriales, grupos de juego, asociaciones y particulares y, aunque admite que «es muy friki querer un tapete personalizado», a él le permite unir sus dos pasiones: los juegos de mesa y el arte.