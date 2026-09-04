Los fallecidos en Córdoba el viernes 4 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 5 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Concepción Cabrera Moreno

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio San Rafael.

Rafael Castillo Muñoz

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio San Rafael.

Victoria Teresa Rodríguez Rúiz

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio San Rafael.

Dolores Jurado García

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La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el Cementerio San Rafael.